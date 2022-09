100 metros cuadrados ¡El inconveniente! es la nueva propuesta teatral original del escritor español Juan Carlos Rubio que reúne a un elenco de lujo. Dirigida por Manuel González Gil, esta obra de teatro marca el regreso de la actriz María Valenzuela y pone en escena a Sabrina Carballo y Nicolás Maiques.

Esta obra de teatro tuvo en su primera temporada 5 nominaciones a los Premios Ace y un éxito de taquilla indiscutible. Hablamos con uno de sus protagonistas, Nicolás Maiques, y nos dio detalles de esta increíble obra que promete hacer reír el alma a todos sus espectadores.

100 metros cuadrados ¡El inconveniente!: la comedia teatral que te hará reír el alma.

100 metros cuadrados ¡El inconveniente! iniciará su gira nacional el próximo 22 de septiembre en Quilmes, Buenos Aires. Esta obra de teatro, contó Nico, la presentó María Valenzuela hace cuatro años con un elenco diferente. Ahora en el 2022, él y Sabrina llegaron a esta obra de teatro, luego de haber pasado por El Hotel de los Famosos. "A María le habían ofrecido hacer otra obra, dramática, pero ella está con muchas ganas de hacer comedia. ¡Para drama está la vida!", comentó el actor.

"Con María yo no había trabajado, pero sí la conozco hace muchos años y tuvimos siempre muy buena onda", comentó Nico Maiques sobre su relación con María Valenzuela.

Revista Caras: ¿Cómo recibiste la propuesta?

Nico Maiques: Teníamos ganas de trabajar juntos y no se había dado. Esta obra fue la oportunidad perfecta para trabajar los tres. Es una comedia muy tierna y muy graciosa a la vez. Es un combo perfecto para mí, porque a mí me encantan los cuentos tiernos, pero también, amo hacer reír a la gente y es un poco lo que todos queremos. Reírnos y hacer reír, que, en nuestro caso es nuestra profesión, entretener al otro por medio de las emociones.

-¿Para qué tipo de público está dirigida la obra?

Nico Maiques: Va para todo público, de cero a infinito. Es para toda la familia, para todas las edades, porque no hay groserías y la temática está hecha para que todos la puedan entender. Está bueno que todos la puedan ver porque deja un mensaje súper lindo.

Si bien está circulando constantemente el mensaje que invita a vivir el presente, de que lo único que importa es el ahora, no lo ponemos en práctica. Entonces, entre más lo pongamos en práctica y cuantos más mensajes recibamos de estos, vinculados a eso, mucho mejor.

100 metros cuadrados ¡El inconveniente!: la comedia teatral que te hará reír el alma.

¿Qué aporta esta obra al público, más allá del momento de diversión y entretenimiento?

Nico Maiques: Queremos aportar un granito de arena para que la gente se conecte con lo que le sucede y salgan del teatro con ganas de disfrutar lo que les sucede en la semana, de ver a sus familiares, de estar cerca de la gente que aman, de visitar a mamá, papá, primos, amigos y decirles “Te quiero” y decirlo, sin que se queden con las ganas de expresarlo.

¿De qué trata la obra de teatro 100 metros cuadrados ¡El inconveniente!?

Nico Maiques: Transcurre todo dentro de un departamento. Lo que se puede contar es que el personaje de María (Sara), vende un departamento muy barato con una cláusula donde la persona que lo compra (Lola), solo podrá tomar posesión de él una vez el personaje de María muera. Es una oferta interesante, pero hay que ver si Lola, el personaje de Sabrina, se arriesga o no. ¡Mirá si al final no se muere más!

Sobre el personaje de Nico, el actor nos contó: Mi personaje es el que se encarga de vender el departamento, pero es un chico que está buscando su rumbo en la vida. Ese es otro tema que se toca y está bueno. La crisis y la búsqueda, donde se cuestiona qué es lo que me gusta y qué es lo que quiero hacer.

Mi personaje va deambulando de trabajo en trabajo, de inmobiliario a camillero, pero en realidad, lo que quiere es cantar, pero de repente no tiene tanto talento y debe ir descubriendo nuevas cosas y para eso debe experimentar y de ahí sale lo gracioso y lo divertido.

Sabrina Carballo, María Valenzuela, Nico Maiques.

100 metros cuadrados ¡El inconveniente! iniciará la gira por el país con presentaciones en Gran Buenos Aires. Durante el verano habrán funciones en la Costa. "Vamos a hacer un poco en Mar del Plata y también en las ciudades a su alrededor".

“Nos pareció que estaba bueno que en vez de esperar que la gente vaya al teatro, llevarles el teatro a la gente”, agregó el actor. Para los más amantes del teatro, luego de la temporada de verano, el elenco de 100 metros cuadrados ¡El inconveniente! espera presentarse en las plazas donde, por tiempo y agenda, lo lograron hacerlo este año.

Antes de generar algún tipo de polémica, Nicolás Maiques dejó en claro que la buena convivencia, la química y la buena onda, están a la orden del día entre todo el equipo de trabajo. "Hay muy buena onda. ¡Es un placer, nos morimos de risa! Yo necesitaba un proyecto así, si no, no lo hubiera aceptado".

"Yo necesitaba un proyecto así, si no, no lo hubiera aceptado. Ya no tengo 20 ni 30. A mis 41 años necesito estar en un equipo así. Este proyecto lo acepté por su ecosistema, me encanta el equipo, el grupo de trabajo. Me encanta Manuel González Gil como director, Juan Manuel Caballé y Fede Brunetti en la producción. ¡Me encanta compartir con Maria y Sabrina!", remarcó el actor.

100 metros cuadrados ¡El inconveniente!: la comedia teatral que te hará reír el alma.

Nico Maiques afirmó que todo el público asistente se identificará con alguno de los personajes de 100 metros cuadrados ¡El inconveniente!: "Todos se van a identificar con algo de la obra, eso es lo lindo y lo rescatable. Va a haber un momento donde las lágrimas de risa, de emoción, angustia y ternura se harán presentes, porque para mí es más tierna que triste. ¡Hay muchos momentos muy emotivos!".

Lugares y fechas para ver 100 metros cuadrados ¡El inconveniente!

El 22 de septiembre empieza la gira nacional en Quilmes, seguida el 23 en Morón, 24 en San Justo, 25 en Tres arroyos y el 30 de septiembre en Tandil. Más de 20 teatros y fechas disponibles para ver a este trío de actores que la rompen con sus personajes.

100 metros cuadrados ¡El inconveniente!: la comedia teatral que te hará reír el alma.

María Valenzuela, Sabrina Carballo y Nico Maiques te harán emocionar y reír con esta comedia llena de enseñanzas y aprendizajes sobre la vida y un mensaje contundente, reflexivo, cargado de humor y sobre todo muy positivo. 100 metros cuadrados ¡El inconveniente!, porque la vida sucede mientras estás ocupado haciendo otros planes.