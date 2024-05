A poco tiempo de parir, Nicole Neumann compartió sus últimas fotos embarazada

Nicole Neumann se muestra constantemente muy activa en sus redes sociales, y comparte cada detalle de su maternidad mientras espera la llegada de su primer hijo con su esposo, Manu Urcera.

Ahora, la modelo sorprendió a sus más de 2 millones de seguidores al compartir una nueva foto de su pancita con un look con mucho estilo, mientras transita los últimos meses de su embarazo.

La primera foto que subió Nicole Neumann.

Nicole lució un pantalón marrón que combinó a la perfección con un buzo del mismo color para poder combatir el frío. Pero eso no fue todo, ya que también lo combinó con una canchera campera de cuero y una elegante cartera.

La segunda historia que compartió Nicole Neumann.

Por último, Nicole Neumann decidió subir otra imagen con una pose distinta mostrando su pancita de frente. En esa historia, la modelo escuchó: "¿Así? ¿O más grande?", haciendo referencia a su hijo que está a punto de nacer.

Manu Urcera reveló cómo fue su primera cita con Nicole Neumann

El piloto confesó que tuvo su primera cita gracias a un amigo en común, pero eso no fue todo, ya que también contó que se perdió al ir a buscarla: "Yo en ese momento vivía en el centro. Para mí Nordelta era como otro país, no iba nunca. Voy y medio que me perdí y digo: ‘bueno, acá no solo que no la voy a encontrar, sino que me van a afanar’".

Por último, Manu Urcera reveló que hizo junto a Nicole Neumann en su primera cita: "Llego y fuimos a un restaurant, pero era medio oscuro. Dije: ‘mañana se va a hacer un quilombo’. Además, la primera sin conocerte, ir a cenar es bravo".

J.C.C