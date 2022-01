A tres meses de casarse, Barbie Vélez y Lucas Rodríguez agrandan la familia

Barbie Vélez y su flamante marido Lucas Rodríguez, están pasando uno de sus mejores momentos. Hace tres meses dieron el Sí y para completar su felicidad, comienzan un nuevo año con un nuevo integrante en su familia. Se trata de Darwin, un caniche rescatado, el cual hasta ya cuenta con Instagram propio "Le armé un Ig a mi bb para no spamearlos por acá!", escribió la actriz en una de sus historias.

Barbie Vélez junto a Darwin.

¡Bienvenido Darwin a la familia!

Con ese título, abrió su posteo Barbie Vélez para presentar a su nuevo hijo perruno. "No es la mejor foto, pero nuestras caras lo dicen todo. ¡No entienden la ansiedad que manejábamos por conocerlo! No puede ser más bueno y dulce. Lo adoptamos en Salvando sus vidas, a quienes quiero aprovechar para agradecer por todo lo que hacen día a día por estos bebitos. No había mejor forma de arrancar este 2022", escribió a continuación. En la imagen que acompaña el texto, se puede ver súper sonrientes a la actriz y a su marido arriba del auto, con Darwin en la falda de ella.

Darwin ya tiene su cuenta de Instagram.

Según cuentan en la ONG Salvando sus vidas, Darwin tiene aproximadamente 2/3 años. Es un cachorro súper dulce y obediente, le encanta quedarse echado al lado del humano que lo acompañe y ama jugar con sus muñecos. Se porta muy bien cuando se queda solo y hace sus necesidades en la calle. También cuentan que a Darwin le encantan los paseos en la plaza y jugar con otros amigos perrunos.

El amor de Barbie Vélez por los perros

En diciembre, Barbie Vélez estuvo de invitada en Podemos Hablar (PH) y contó que con su primer sueldo se compró un perro. Luego aclaró que "en este momento adopto, cambié la consciencia, cambié el pensamiento". De hecho su mamá Nazarena Vélez, adoptó en octubre una caniche llamada Penélope. "A esta hermosura las chicas de Patitas a Salvo le salvaron la vida y nosotros decidimos adoptarla para darle mucho amor. La familia está revolucionada. Titi hacía mucho quería un perrito, di muchas vueltas xq realmente es muy grande la responsabilidad pero finalmente acá estamos, dispuestos a cuidarla y mimarla mucho. Es chuequita xq se cayó y se le fracturaron las dos patitas de adelante y como paso mucho tiempo no se la pudo operar. Ya no le duele y hoy por suerte puede caminar. Recién llegaste y ya te amamos bombona", escribió la rubia en sus redes para presentar a su perrhija.

En esta ocasión, la mamá de Barbie Vélez subió una historia con la foto de los recién casados junto a Darwin y contó: "Peny tiene un hermanito". ¡Felicidades!