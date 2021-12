Barbie Vélez reveló lo primero que hizo cuando se enamoró de Lucas Rodríguez: "Fuimos a hablar con el psicólogo de Thiago"

En su paso por “PH: Podemos Hablar”, Barbie Vélez se sinceró sobre el inicio de su relación con Lucas Rodriguez, hijo de Fabián Rodríguez. Los hoy esposos son hermanos de Thiago, hijo que Nazarena Vélez tuvo con el fallecido empresario.

“La famosa familia ensamblada no ocurría en este caso. No nos íbamos de vacaciones, no nos juntábamos. Nada de nada”, dijo.

Barbie Vélez reveló lo primero que hizo cuando se enamoró de Lucas Rodríguez fue ir a ver al psicólogo de Thiago.

Cuando la relación entre Barbie y Lucas comenzó, la pareja tomó una drástica decisión que involucraba a su hermano: “Lo que hicimos cuando nos enamoramos fue hablar con el psicólogo de Thiago. Hicimos muchas cosas bien”.

A pesar de las críticas, la actriz y modelo siempre defendió su amor. “Nosotros podíamos estar junto porque no se comparte la sangre. A mí me parece más fuerte el hecho de la convivencia y la relación que tenés que, en nuestro caso, fue nula. Por eso se pudo dar esto que pasó”, agregó.

Nazarena Vélez descargó todo su enojo por las publicaciones sobre la salud de Barbie Vélez

Luego de que hace dos días varios portales comenzaron a comunicar un problema leve de salud que tuvo Barbie Vélez, su madre, Nazarena explotó de furia. A su entender todos exageraron con lo ocurrido y disparó contra todos.

“Cómo le gusta exagerar, Dios mío. Hacen un mundo de un resfrío. Señores, no se juega con la salud. Eviten los títulos sensacionalistas y horribles. Hay una familia que lee esto y se asusta”, lanzó Naza.

Barbie Vélez compartió con sus seguidores el motivo por el que había decidido cerrar su cuenta de Twitter: "No la tengo más. Después me arrepentí y me armé otro y después me volví a arrepentir. #Géminis", explicó. Sin embargo, agregó que por ahí regresa cuando pase un tiempo: "Capaz en breve me vuelva a hacer otro".

Vélez estuvo desaparecida de su cuenta de Instagram durante varios días y preocupó a sus tres millones de seguidores. Luego de las preguntas que recibió por su ausencia comentó el problema de salud que acarreaba y que afectó principalmente su voz, por lo que no podía hablar.

En su descargo aseguró que estuvo siete días sin voz y por ello decidió tomarse un descanso de las redes sociales y dejar de publicar videos.

"Hace mucho no les hablaba, es que no tenía voz. Literalmente, no estoy exagerando, no podía hablar", contó Barbie.