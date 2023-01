A un mes de Argentina Campeón del Mundo en su paso por el Mundial Qatar 2022 y varios futbolistas recordaron el inolvidable momento que quedará plasmado en sus corazones para siempre.

Desde el 18 de diciembre de 2022, son tres estrellas las que brillan en la camiseta argentina, la alegría no tiene final y el sueño cumplido de un país entero, especialmente por su capitán, Messi que desde un posteo reflexivo, compartió ‘’Todavía no puedo creerlo’’ y escribió todo lo que siente desde la consagración. Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister, Leo Paredes y Emiliano ‘’Dibu’’ Martinez, fueron otros de los futbolistas que recordaron ese día con mucha emoción.

Rodrigo de Paul

A un mes de la final del mundial, Rodrigo De Paul se expresó al respecto. A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, el deportista compartió una postal levantando la Copa del Mundo y escribió: "Un mes que tocamos el cielo con las manos"

Rodrigo de Paul elevando la Copa del Mundo

Alexis Mac Allister

Desde sus historias de Instagram, el futbolista de Brighton compartió una emotiva imagen con sus compañeros y una suya sostiniendo muy feliz la Copa del Mundo.

Alexis Mac Allister y su emotivo posteo en Instagram

Leandro Paredes

Leo Paredes recordó aquel día eterno: ''1 mes de la alegría más grande'', escribió con un emoji de la Copa del Mundo y la bandera argentina.

Dibu Martínez

Emiliano Martinez, más conocido como ''Dibu'' rememoró una de sus icónicas atajadas que llevó a la consagración en el Mundial Qatar 2022.

Dibu Martínez luciéndose durante el Mundial

Leo Messi le agradeció a Dios el título de campeón

Es de público conocimiento de Messi es creyente y es por eso que dentro de su publicación hizo mención a su fe: "Gracias Dios por tanto. Como lo dije, sabía que me la ibas a dar. Lo que no podía imaginarme era el después de haberlo logrado y no estaba equivocado, porque nunca podría haberme imaginado la locura de la gente en los festejos".

Leo Messi compartió una reflexión a un mes de haber ganado el mundial de Qatar 2022:

Para cerrar, el capitán de la Selección recordó: "Bueno, ya hace un mes que somos… CAMPEONES DEL MUNDO!!!". En cuestión de segundos, el posteo superó los 40mil comentarios y el millón y medio de "me gusta" en Instagram.

