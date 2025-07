Víctor Laplace revela que lo abusó un cura cuando era niño: “Fue horrible, pero pude sanar”

En la última entrega de +CARAS (CARAS TV), el prestigioso actor Víctor Laplace realizó una desgarradora confesión: fue víctima de abuso por parte de un cura durante su infancia. En una conversación íntima con Héctor Maugeri, que también repasó su exitosa carrera, su familia y sus grandes amores, el artista conmovió al revelar este hecho traumático que lo violentó en sus años más tempranos y que le costó décadas poder sanar.

El actor tandilense, de 82 años, consolidó una extensa y reconocida trayectoria artística, pero su vida también estuvo marcada por momentos de profundo dolor que, con gran esfuerzo, logró trascender. Durante la entrevista, Laplace relató que, en su paso por el Colegio San José, una de las instituciones educativas más reconocidas de su ciudad natal, fue abusado por un sacerdote. "Fue tremendo. Yo iba al colegio de curas. Hay un tema con los curas y la pedofilia. Fue una cosa muy fea. Muy fea", expresó con dolor.

Víctor Laplace y Héctor Maugeri en +CARAS.

"Yo tenía siete, ocho, nueve o once años", precisó, aunque la edad exacta se difumina en la memoria del trauma. Sin dejar dudas sobre el impacto que sintió en aquel momento, el actor compartió: "Esa etapa fue horrible. Hasta que me fui a la escuela industrial". Con una voz cargada de la vivencia, intentó detallar la mecánica del abuso: "Te hacían arrodillar entre sus piernas. No sabía qué hacer. Te tocaban".

La difícil sanación y el poder del análisis

Laplace reveló que le tomó muchos años procesar y sanar aquella herida profunda. "Pasaron 20 años para que pudiera sanar. Pude sanar a ese niño con mucho análisis", detalló, subrayando la importancia de la terapia psicoanalítica en su proceso de recuperación.

Por el miedo a herir susceptibilidades familiares o a enfrentar el descreimiento social, un obstáculo común para muchas víctimas, el actor explicó que le costó mucho tiempo poder hablar acerca de este triste episodio. "No podía hablar del abuso con mi padre y mi madre por cuidarlos. Tuve que empezar análisis. No podía hablar. Con mis padres no hablaba mucho", explicó, mostrando el peso del silencio que cargó.

Sin embargo, hoy, con otra perspectiva, Víctor Laplace dejó un mensaje claro y esperanzador a quienes aún transitan situaciones similares. "Hay que hablar, sin dudas. Yo con el análisis sané", reiteró varias veces, enfatizando el camino que lo llevó a liberarse de ese peso.

Junto con el exilio forzado a causa de una amenaza de la Triple A, Víctor Laplace ubicó este abuso entre los episodios más dolorosos de su vida. “Esa parte, más la otra parte del exilio, fueron los dos momentos más horribles de mi vida”, confesó con tristeza. “Después fue todo felicidad, y con eso me quedo”, agregó, encontrando consuelo en la vida plena que logró construir. Una declaración que no solo revela la profundidad del trauma, sino que también celebra su resiliencia y la capacidad de encontrar luz tras atravesar la oscuridad.