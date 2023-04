A tan solo una semana de la coronación del rey Carlos III y la reina Camilla Parker, los príncipes de Gales, están de celebración. Un 29 de abril pero hace 12 años atrás, Kate Middleton y Williams dieron el sí en la Abadía de Westminster y sellaron su eterno amor, con una boda romántica y de momentos inolvidables para la feliz pareja. Ante este aniversario, los príncipes compartieron al mundo su día especial con una publicación en su cuenta de Instagram oficial.

Compartieron una tierna imagen los futuros herederos del Reino Unido, Kate y Guillermo dando un paseo en bicicleta, dejando de lado los actos institucionales. Este momento fue retratado por el fotógrafo oficial de la familia monarca Matt Porteous, en Norfolk, donde poseen una casa de campo llamada Anmer Hall, quien la fallecida Isabel II les regaló. Esta casa de campo es frecuentada a menudo por los príncipes para descansar y compartir sus vacaciones.

Los príncipes de gales cumplen 12 años juntos | PH: Matt Porteous

A una semana de la coronación

El 6 de mayo Inglaterra estará de fiesta, vivirán la esperada coronación de el rey Carlos III que se dará en la Abadía de Westmisnter, templo en que se vivirá otro momento histórico, donde el rey y la reina consorte Camilla Parker será bendecidos, ungidos y consagrados. La fecha fue muy discutida, ya que reunió a numerosos Jefes de Estado de las diferentes monarquías europeas, como el príncipe Alberto de Mónaco, Felipe VI y doña Letizia, Guillermo y Máxima de los Países Bajos y Felipe y Matilde de Bélgica.

Coronación rey Carlos III

Hay que recordar que a la coronación estará presente el príncipe Harry, pero lo hará solo, ya que su esposa Meghan Markle no lo acompañará debido a la tensa relación que quedó entre el duque de Sussex con su padre y hermano luego del documental Harry y Meghan de Netflix. Se espera que Harry no solo esté presente para la coronación, si no para las próximas actividades que tendrán lugar el domingo 7 de mayo en los jardines del castillo de Windsor.

J.M