Harry de Sussex acusa al príncipe William de tener un pacto con la prensa en pleno juicio contra los medios de comunicación

Harry de Sussex y el príncipe William se encuentran en el peor momento de su vínculo como hermanos. La autobiografía del hijo más chico de Carlos III y la serie-documental junto a Meghan Markle inició una guerra entre California y el Palacio de Buckingham. El príncipe Harry acusó a su hermano de tener un pacto con la prensa para desestimar el juicio por piratería telefónica.

A días de la coronación de su padre, Harry se mantiene firme en el juicio contra los medios de comunicación que, según él, dañaron sus relaciones e invadieron su privacidad.

Harry de Sussex acusa al príncipe William de tener un pacto con la prensa

Junto a Meghan Markle, el príncipe Harry había apuntado contra al diario The Sun y otros medios por "Ser los culpables del aborto espontáneo de la duquesa de Sussex". El matrimonio aseguró que la persecución mediática contra la estadounidense le provocó un alto grado de estrés que le dificultó continuar con las actividades de su vida.

Fueron estas declaraciones y otras más las que desataron un grave conflicto contra la corona británica, sobre todo porque Harry demandó al diario y en este momento se encuentra viajando de California a Inglaterra para el desarrollo del juicio. Sin embargo, la mala reputación del duque de Sussex en su país natal le juega en contra.

El diario The Sun busca desestimar el juicio porque aseguran que se trata de hechos que ya prescribieron, pero los abogados de Harry señalaron que no hay nada prescrito, sino que hubo un pacto con el Palacio de Buckingham para no realizar juicios en su contra por la piratería telefónica que intervino en la privacidad de los miembros de la corona.

Harry asegura que el heredero al trono aceptó cierta suma de dinero para prometerle a News Group Newspapers (NGN), grupo editorial del magnate norteamericano Rupert Murdoch (al que pertenece The Sun) que evitaría un juicio y, a cambio, el medio de comunicación pediría disculpas públicamente.

“Se acordó directamente entre estas partes, no a través de sus abogados, que al concluir el litigio de ‘interceptación de los buzones de voz de teléfonos móviles’, News admitiría su culpabilidad o resolvería la demanda de la realeza y se disculparía”, expresaron los abogados de Harry según la revista HOLA!.

Dese News Group Newspaper, como parte de su defensa, admitieron haber realizado escuchas ilegales con otros diarios, como por ejemplo con News of the world que dejó de funcionar en 2011, pero aseguran que no lo hicieron con el diario demandado.

A días de la coronación de Carlos III, Harry de Sussex se encuentra en pleno proceso judicial y la imagen que tienen los medios sobre él no es buena. Además, se conoció que el duque no será un miembro activo en el evento por su renuncia a las tareas que demandan la corona británica.