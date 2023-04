¡Increíble! El rey Carlos III le hizo un regalo sorpresa a Katy Perry por presentarse en el concierto de la coronación

Falta tan sólo una semana para el gran evento del año de Gran Bretaña: la coronación del rey Carlos III y Camilla Parker Bowles. Hay muchas expectativas con respecto a la ceremonia y de a poco, el Palacio de Buckingham va revelando detalles de lo que será. Además de la asombrosa ceremonia que se llevará acabo el 6 de mayo en la abadía de Westminster, el 7 de mayo se dará un concierto para agasajar al monarca. El show contará con la presencia de muchos artistas de renombre, y una de ellas es Katy Perry.

Anteriormente, Katy Perry demostró su entusiasmo y dijo: "Soy embajadora de una de las fundaciones del British Asian Trust, que se centra en acabar con el tráfico de niños, un importante problema que no se habla lo suficiente y que casa con todos mis valores.. Me pidió que cantara y todo cuadró", expresó la cantante norteamericana en el medio ExtraTV. Más allá de estar entusiasmada por el enorme honor que es participar de la coronación del rey Carlos III y Camila Parker Bowles, la artista está emocionada ya que el monarca le hizo un especial obsequio que nunca imaginó.

Katy Perry en Instagram

El inimaginable obsequio que le hizo Carlos III a Katy Perry

La cantante reveló el lujoso regalo que le hizo Carlos III por su performance en el concierto de la coronación: se estará quedando en el castillo de Windsor. Con respecto a esta noticia, Katy Perry comentó demostrando su ansiedad: "Estoy emocionada... Seguramente haré muchas publicaciones en mis perfiles porque voy a estar en un castillo de verdad. Es alucinante".

La trayectoria de Katy Perry en el mundo de la música pop es increíble, y es esto lo que le abre las puertas a este tipo de oportunidades. Hoy en día, es uno de los referentes del pop más importantes a nivel mundial. Con respecto a esto, la cantante dijo: "Siempre he soñado a lo grande y nunca he limitado mis sueños, pero es increíble cuando no pones límites lo lejos que pueden llegar. Creo en que hay que hacer que ocurran y en el trabajo duro que hay detrás, en dejarte llevar hasta que llega el golpe de suerte", explicó la artista de Estados Unidos, que vive en el mismo Estado que el príncipe Harry y Meghan Markle.

Carlos III y Camilla Parker Bowles serán coronados el 6 de mayo

Pero Katy Perry no será la única artista que agasajará al rey Carlos III en su coronación, sino que también participarán otras grandes figuras del mundo artístico. Entre ellos están la banda Take That, Lionel Richi, Andrea Bocelli y luego también estarán presentes voces locales cómo el galés Sir Bryn Terfel, la cantautora Freya Ridings y Alexis Ffrench, el pianista de soul. Con semejante elenco, el concierto requiere de un presentador que esté a la altura de las estrellas. Por eso se decidió darle este rol a Hugh Bonneville, un actor inglés que tuvo roles protagónicos en la serie de Downton Abbey y en las películas de Paddington.

Katy Perry confirmó la crisis con Orlando Bloom

Según la información que trascendió, hubo algunos artistas que se esperaban que estén presentes en el concierto de la coronación del rey Carlos III y Camilla Parker Bowles, pero por alguna razón tuvieron que rechazar la propuestas. Entre ellos, los que más fuertes sonaban eran Adele y Ed Sheeran. Con lo que respecta al cantante pelirrojo, es posible que esto tenga que ver con el juicio en el que está metido. El artista fue denunciado por plagio por su éxito Thinking Out Loud, que parece ser una copia de Get It On de Marvin Gaye.

NL.