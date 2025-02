Murió Michelle Trachtenberg, la actriz de “Gossip Girl” y “Sueños sobre hielo”

En las últimas horas, se supo que Michelle Trachtenberg, la actriz de “Gossip Girl” y “Sueños sobre hielo”, falleció. La joven tenía 39 años, y habría estado compartiendo mensajes sospechosos. La noticia fue confirmada por varios medios de comunicación estadounidenses, como The New York Post y TMZ.

Michelle Trachtenberg

¿Quién es Michelle Trachtenberg y de qué murió?

Michelle Trachtenberg comenzó su carrera actoral en Nickelodeon, con la serie “Las aventuras de Pete y Pete”. Sin embargo, con el tiempo, se destacó por varios papeles en películas de Disney. Algunas de ellas fueron “Sueños sobre hielo”, “Harriet la Espía” y “Buffy, la cazavampiros”. Sin embargo, también llegó a interpretar a la icónica Georgina Sparks, en la reconocida serie que sigue a la élite de Manhattan, “Gossip Girl”. Por otro lado, estuvo en la película con Zac Efron “17 otra vez”, donde amplió sus talentos en la actuación.

Michelle Trachtenberg en "Sueños sobre hielo"

Si bien en los últimos años no había estado haciendo películas, ella mantuvo un grupo de fanáticos que la acompañaban en todo lo que hacía en su vida. Pero todo cambió durante las últimas semanas. La joven actriz comenzó a recibir varios mensajes preocupados de sus seguidores. Esto fue debido a que subió una serie de fotografías, donde muchos destacaron que se veía “frágil”. Así, comenzaron a surgir rumores sobre su peso actual y qué situación personal estaba viviendo. Ante esto, ella se defendió, y aseguró que se encontraba “feliz y saludable”. Además, apuntó contra los “haters” que hablaban mal de su físico actual.

Michelle Trachtenberg

Finalmente, este miércoles 26 de febrero, el medio estadounidense The New York Post anunció que algunas fuentes cercanas le confirmaron el fallecimiento de la actriz de 39 años. Según contaron, la encontró su madre por la mañana en el One Columbus Place, un complejo de apartamentos de lujo de 51 pisos en el vecindario Central Park South de Manhattan. La actriz se habría sometido recientemente a un trasplante de hígado, pero aún no se sabe si eso tiene que ver con la causa de muerte.

Blake Lively y Michelle Trachtenberg en "Gossip girl"

Por el momento, la policía de Nueva York confirmó que el fallecimiento de Michelle Trachtenberg no se considera sospechoso. Sin embargo, el médico forense de la ciudad determinará la causa. Muchos de sus seguidores en redes sociales comenzaron a recordar a “la Reina de los 2000”, toda su participación en escena y sus talentos actorales, y realizaron teorías sobre lo ocurrido. Nadie de su círculo cercano aún se pronunció al respecto, a pesar de que sus fanáticos así lo piden.

A.E