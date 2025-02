Wanda Nara y Mauro Icardi protagonizan uno de los escándalos del momento, entre denuncias cruzadas y nuevas relaciones, tras su separación. Pero como si a esta historia le faltaba algo, ahora ambos emprendieron viaje hacia Turquía; ella para recibir el premio de Mujer del Año, y él para presentarse en el Galatasaray para un seguimiento de su rehabilitación. La ciudad los volvió a unir y las especulaciones son respecto al accionar de la conductora para recuperar sus pertenencias que dejó en el hogar que compartía, y ella respondió las dudas.

La palabra de Wanda Nara sobre la recuperación de sus pertenecías

Por casi dos años, Wanda Nara y Mauro Icardi compartieron su vida en Turquía tras una mudanza desde Italia para que el jugador se incorpore al Galatasaray. Allí, se instaló toda la familia en un exclusivo barrio y fue ese el último hogar en el que compartieron su vida junto previo a la separación, por eso hay un gran número de pertenencias de la conductora que quedaron en aquella propiedad, ya que tuvo una rápida mudanza hacia la Argentina.

Wanda Nara recibió un premio en Turquía

A cuatro meses de la separación, la expareja aún no llega a los acuerdos que deben tener tanto por la división de bienes como con la tenencia y ciudad donde vivirán las hijas que tienen en común. Sin embargo, el reciente viaje de Wanda Nara a Turquía generó especulaciones ya que podría ser para realizar accionares respecto a estos acuerdo que no se dan. Uno de ellos podría ser la intención de recuperar tanto pertenencias como sus mascotas.

Ante las diversas teorías al respecto, Wanda Nara no dudó en hablar de ello. “No las recupere (a las pertencias), siguen ahí, acá cerquita de donde estoy yo. Pero bueno, yo supongo que la gente de buena fe no se queda con lo que no le pertenece”, indicó en una transmisión en vivo que realizó el lunes por la noche desde Turquía.

Wanda Nara se encuentra en Turquía

En esta línea, la conductora indicó que no se acercaría a la propiedad en la que se encuentran sus objetos porque allí "hay gente que no pertenece a la familia, prefiero esperar”, haciendo una clara referencia a la China Suárez quien se está alojando junto a Mauro en esa casa. Asi que contrario a las especulaciones, Wanda mantiene una actitud pacífica y no planea presentarse en el que fue su hogar.

Por último, en tono de broma lanzó: “Lo voy a mandar a Kennys con un chaleco antibalas a buscar mis cosas”. Es que es su amigo y estilista quien la acompañó en este viaje, ya que su novio, L-Gante, sufrió un accidente y no pudo ir. De esta forma, Wanda Nara dejó en claro que no es el momento para realizar el reclamo por sus pertenencias.