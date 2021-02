Abel Pintos presentó oficialmente a su hijastra con un emotivo video

Abel Pintos compartió un emotivo post para la hija de Mora Calabrese, su pareja y mamá de su primer hijo.

El cantante compartió un video con imágenes inéditas de la joven que enterneció a sus seguidores. "¡Que suerte la mía ser parte de tu vida!" expresó el músico y generó la rápida reacción de su pareja, quien comentó el post con corazones y caritas sonrientes.

Tiempo atrás, Abel compartió un dulce mensaje para Mora, la empresaria chaqueña con quien tuvo a su primer niño, Agustín. "La vida es con vos. Feliz cumpleaños amor mío. Te amamos", expresó el artista en su cuenta oficial de Instagram.

Abel Pintos habló por primera vez de la llegada de su hijo

A pesar de mantener su vida privada en la más absoluta reserva, Abel Pintos decidió de a poco abrir su corazón a los medios. En diálogo con Gerardo Rozín, el músico contó cómo vive este especial momento de su vida.

"Esta inmensa oportunidad, este inmenso momento de la vida para esperar un hijo o una hija. A uno lo pone en perspectiva y todo se relativiza, uno cambia la forma de ver las cosas, uno esta esperando que un ser nazca pronto, uno se siente renacer", dijo en La Peña de Morfi.

"Pensás en que ojalá hayas aprendido cosas de la vida par poder afrontar semejante responsabilidad y sabes también de raíz que tenemos todo por aprender. El deseo de ser papá me llegó estando en pareja. Nunca antes me había sentido listo. Cuando conocí a a mi pareja me sentí preparado. Aunque había fantaseado con la idea de que quizás algún día tendría un hijo, ahora es más concreta que nunca", reveló.