Polémica entre Jujuy Jiménez y Horacio Cabak: revelan qué pasó tras el fuerte cruce en vivo

Sofía Jujuy"Jiménez mantuvo un fuerte cruce con Horacio Cabak que trajo consecuencias.

La modelo enfrentó al conductor de Informados de todos, el ciclo que se emite en las mañanas de América, cuando hablaban de las críticas que recibió Pampita por no haberse aislado cuando llegó de México.

El conflicto empezó cuando Jujuy defendió a la top model y Cabak hizo referencia a las críticas que ella misma recibió por celebrar su cumpleaños con un grupo amplio de personas.

“Tengo la sensación de que vos estás defendiendo lo que te pasó a vos también. Cuando fuiste a Pinamar y te criticaron”, tiró el conductor y Jujuy respondió: “Con ese criterio vos tampoco tendrías que haber venido acá, porque también estuviste en Pinamar. Yo no estoy defendiendo eso”.

Lo cierto es que, después de esta charla, Horacio siguió: “Pero yo no estuve con un grupo de treinta personas. Ahora vamos a hablar”.

Jujuy Jiménez, a punto de dar el portazo

Al terminar este cruce, Jujuy Jiménez se mostró enojada por la actitud de Horacio Cabak y acudió a las autoridades para poder poner cartas sobre el asunto.

“Ella no se sintió cómoda con el destrato que dice que sintió por parte de Horacio. Terminó el programa y se juntó con las autoridades, con Liliana Parodi y asociados, y manifestó que no estaba conforme, que había cosas que no le gustaban. Invitó a que vean el material de la semana, que hagan el seguimiento, que llamen a los productores para que sean testigos de lo que estaba sucediendo”, dijo el periodista Fernando Piaggio en el Run Run del Espectáculo.

“Habló con la gerencia y manifestó el maltrato. Y dijo que esto podría pasar a mayores, que podría transformarse en un tema judicial porque no soportaba lo que estaba sucediendo”, agregó.