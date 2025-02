El martes por la noche, L-Gante debió ser hospitalizado luego de sufrir un accidente al momento que manejaba un cuatriciclo por la playa de Pinamar. Finalmente, se supo que el cantante sufrió una caída y se quebró la clavícula, y actualmente se encuentra acompañado de Wanda Nara y sus hijos, ya que pasaban un fin de semana en familia en la costa argentina.

Pese a la preocupación por la salud del cantante, ahora la polémica se dirige a un video que se difundió en las últimas horas en el que se puede ver a Isabella, la hija de Wanda Nara manejando un cuatriciclo sin utilizar protección.

El video de la hija de Wanda Nara que generó polémica

Los días de relax que planearon Wanda y L-Gante en Pinamar, donde disfrutaron del calor, playa y compañía familiar, tuvo un desenlace inesperado por la hospitalización del cantante, con una lesión que lo mantuvo en observación. Wanda Nara se mostró a su lado, en medio de su recuperación.

Mientras tanto, en redes sociales, tanto Ángel de Brito como la cuenta de Twitter de El ejército de LAM compartieron un video que generó polémica ya que se puede ver a Isabella, la hija mejor de la conductora trasladándose y haciendo maniobras a bordo de un cuatriciclo.

El detalle incide en que la menor no lleva casco puesto, lo que es de gran peligro para su integridad física. Por supuesto, que esta imagen causó grandes críticas para la conductora, donde se la cuestionó por los cuidados hacia su hija, que toma gran relevancia debido a que se encuentra en una guerra judicial con Mauro Icardi al disputarse la custodia de las dos menores.

Pese a este video filtrado, previo al accidente de L-Gante, Wanda había compartido una serie de imágenes en las que mostró a sus hijos disfrutando de la aventura a orillas del mar. Allí se los pudo ver a los menores utilizando la protección obligatoria pata este tipo de actividad.

No obstante, las críticas no dejan de lloverle a Nara. Puntualmente, este 19 de febrero Mauro Icardi cumple años y no contará con la visita de sus hijas ya que no se realizó la restitución de las menores al hogar del padre, por decisión de la madre. De esta forma, ambos demuestran que se encuentran en pie de guerra.