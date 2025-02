Emily Ceco, luego de haber hecho pública la denuncia de violencia de género en contra de Santiago Martínez, su expareja, rompió el silencio y le agradeció a todos los que estuvieron respaldándola y dándole apoyo en estos últimos días. Pero lo que más sorprendió a todos fue que nombrara a Wanda Nara cumpliendo un rol fundamental en este proceso.

Emily Ceco

Emily Ceco rompió el silencio y agradeció el respaldo tras su denuncia de violencia de género: el rol fundamental de Wanda Nara

El pasado jueves 13 de febrero, Emily Ceco dio una entrevista en el programa de Fede Bongiorno y Pepe Ochoa (Bondi Live), donde contó todos los detalles de la denuncia de violencia de género que había puesto en contra de Santiago Martínez su expareja. Cabe recordar que el noviazgo surgió de Love is Blind (Netflix), que tenía como conductores a Wanda Nara y Darío Barassi.

Emily Ceco, Darío Barassi y Santiago Martínez

A lo largo de la conversación, la joven detalló como inició la pelea y los graves golpes que la llevaron a abandonar su casa y realizar una denuncia el pasado martes. En las últimas horas, Emily reapareció en sus redes sociales donde publicó un video agradeciendole a todas las figuras públicas que se tomaron un momento y le enviaron un mensaje mostrandole su apoyo ante la complicada situación que está viviendo.

“Se los agradezco de corazón todo el amor que me están dando. Estos días me estuve priorizando a mí, a estar tranquila, casi no entro a las redes sociales, contesto algún que otro mensajito", inició comentando la influencer en sus historias de Instagram sobre todo el cariño y apoyo que recibió en estos últimos días.

En la misma línea, confirmó que su representante legal, durante todo el juicio será Roberto Castillo, pareja de la panelista Cinthia Fernández. “Le agradezco especialmente Cinthia Fernández y al Dr. Castillo que desde el primer momento se pusieron a disposición y están ayudando en todo. Estamos en un mismo camino, que es buscar justicia", continúo Ceco.

Por otro lado, antes de finalizar el video, destacó que la conductora de Telefe, al enterarse por los medios de todo lo sucedido, no lo dudó y le mandó un mensaje donde le mostró su apoyo y cariño ante el duro momento que está transitando: "Agradecer a Wanda Nara por ponerse a mi disposición y ponerse en contacto conmigo".

Wanda Nara

A pesar de todo lo que está viviendo Emily Ceco, con la denuncia por violencia de género de parte de su expareja. La joven rompió el silencio y se mostró agradecida ante el fuerte respaldo que está recibiendo, destacando también el rol fundamental que mostró Wanda Nara con su apoyo y contención.

VDV