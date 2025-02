La batalla legal de Wanda Nara y Mauro Icardi tuvo un intento de tregua que terminó fracasando. La modelo y el futbolista están en guerra por la tenencia de sus hijas, Francesca e Isabela, tras su separación. Luego de que un revés judicial apuntara contra la conductora por los días en que las niñas estuvieron con ellas, Wanda le mandó un mensaje a Icardi, intentando solucionar esta decisión, sin alejarse de las chicas.

Wanda Nara y Mauro Icardi continúan en la batalla legal por la separación de bienes y la tenencia de sus hijas. Francesca e Isabela estuvieron durante un mes bajo el cuidado de la modelo, luego de que la Justicia dijera que solo podían estar 15 días. Ante esto, le pidió a la conductora que las devolviera de forma urgente con su padre y la multó por 70 mil dólares. Sin embargo, ella se mantuvo en la misma posición, dado que aseguró que no se estaba escuchando a sus hijas.

En este contexto, en DDM, los abogados de la modelo apuntaron contra el juez Hagopian de parcialidad luego de que, el 21 de diciembre, él se haya encontrado con el futbolista. Según detallaron, el juez se sentó a comer con el progenitor nuggets y papitas, tomando una gaseosa. Al ingresar al domicilio, habría dicho: "‘No habrá cámaras con audio acá, ¿no? Porque me juego el trabajo’, según relataron las propias nenas”. Ante esto, Elba Marcovecchio aseguró en tanto que “las nenas no estaban presentes durante esa charla privada”, y calificó la recusación como “mala fe procesal”.

Por su parte, Guido Záffora mostró que Wanda Nara había tenido la intención de, a pesar de estas acusaciones, armar una tregua con Mauro Icardi para su cumpleaños. Compartió una captura de pantalla de una conversación, que, por el momento, parece no tener final. “Buen día Mauro, pasado mañana es tu cumple. ¿Vas a hacer algo? ¿Querés que te lleve a las nenas? Avisame... Las nenas 15 días seguidos no se quieren quedar, se les hace muy largo. Pero organicemos de qué manera podés estar con tus hijos. Hasta que se adapten, busquemos una manera juntos. Por el bien de los cinco nenes”, se leía el mensaje que no obtuvo respuestas.

Mauro Icardi cumple años el próximo 19 de febrero, y aún no se sabe cómo lo festejará. Sin embargo, se cree que esperará la presencia de sus hijas Francesca e Isabela, quienes aún se encuentran con Wanda Nara. Por el momento, tampoco se sabe si el intento de tregua fracasó en su totalidad, o simplemente no hubo respuesta por unas horas. La batalla legal continúa, y los usuarios en redes sociales se pronunciaron al respecto.

A.E