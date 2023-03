Agustín Guardis fue uno de los participantes más polémicos que pasaron por Gran Hermano, por sus dichos polémicos, estrategias y juego, además de ser un gran fanático del reality, se auto percibe como uno de los mejores jugadores de las ediciones de la casa más famosa.

El ex jugador cuando quedó nuevamente fuera del reality, estuvo en El Debate con Santiago del Moro y expresó: "Por mi parte, traté de jugar, plantear esa tercera etapa que le había contado a la gente, que la logré con creces. Y de eso estoy orgulloso y es lo que más me pone contento. Traté de jugar para llegar lo más lejos posible. Estuve un poco más de un mes más, que es un montonazo", afirmó.

Agustín Guardis de Gran Hermano 2022

Por otro lado, estuvo en LAM con Ángel de Brito y se cruzó con Viviana Colmenero, ex participante de Gran Hermano: "Sos un fabulador. Vos vas a quedar en la historia, pero como 'el gran delirante de Gran Hermano" y rápidamente ‘’Frodo’’ le contestó: "Nadie juega como yo... hice cosas nuevas que no hizo nadie. Viviana no hizo nada".

Durante cierto tiempo estuvo presente en entrevistas, programa y en El Debate de Telefe, pero ahora ya no aparece en el mundo televisivo debido a que optó por poner toda su atención en las redes sociales y los streams.

El tatuaje en honor a Gran Hermano

Aunque en las últimas horas nuevamente dio de que hablar, especialmente entre el público fanático de Gran Hermano, ya que se hizo un tatuaje en honor a la casa más famosa y a modo de agradecimiento por hacerlo famoso.

En el tatuaje se aprecia un el gran ojo del programa junto a varias líneas. En Twitter no dejó pasar este hecho y se viralizó, "la verdad no me gusta, pero para gustos", "paso Reverdito y dijo che no da", "jajajaja el menos fantasma", fueron varios mensajes de los usuarios al ver el nuevo tatuaje de Agustín Guardis.

