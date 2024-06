Alan Simone y Sabrina Cortéz blanquearon su relación, pero después de unos días confirmaron que se separaron por una serie de infidelidades del oriundo de Chivilcoy. El ex participante de Gran Hermano rompió el silencio sobre el romance con su compañera tras algunas declaraciones de la influencer.

Alan Simone y Sabrina Cortéz

"Hubieron algunas chicas se acercaron y me mostraron varios mensajes con él. En ese momento, tuve mi primer distanciamiento fuerte... nos alejamos por ese tema. Me dolió muchísimo leer mensajes de él con otras mujeres. Es horrendo. Es muy feo. Fuimos superando varios obstáculos. Esta vez fue un rejunte de cosas.... Me rompe el corazón. Me desilusiona", explicó Sabrina en "Te pido mildis".

"Para mí no era un esfuerzo estar con él y solo con él. Realmente lo quiero... y lo quiero un montón. Que la vida le dé todo lo que soñó. Que pueda rehacer su vida", cerró la influencer sobre la abrupta ruptura por una serie de infidelidades de Alan.

Alan Simone habló sobre la abrupta ruptura con Sabrina Cortéz y se refirió a los rumores de infidelidad

El ex participante de Gran Hermano decidió aclarar algunas de las declaraciones de su ex pareja, generando gran repercusión en las redes sociales. "Están los chats, pero nunca me vi con otra mina. Yo nunca la engañé, nunca me encontré con otra mina, jamás. Ella lo sabe", dijo el de Chivilcoy en el programa de All Access.

Alan Simone habló sobre la abrupta ruptura con Sabrina Cortéz y se refirió a los rumores de infidelidad

"Hay gente que te responde las historias y vos, haciéndote el pelotudo, el lindo, les contestás. Nada más. A mi me hubiera molestado igual o más que a ella pero no pasó nada", explicó. "Me da bronca porque muchas veces me olvidé de disfrutar mi Gran Hermano por ella. Me lo dijeron mis amigos, 'estás apagado, disfrutá de tu momento'. Pero bueno", siguió Alan.

"Tengo mi verdad que la tengo que hablar con ella, no con la gente. Hay muchas cosas que me gustaría decirle, esto es un cuarto. De las puertas para adentro, hay mucho que decir", cerró Alan Simone sobre la ruptura con Sabrina Cortéz.

AF.