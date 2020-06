Alejandro Fantino tras la muerte de su papá: "Estoy destrozado por dentro"

Alejandro Fantino ayer perdió a su papá Jorge Fantino, a los 76 años. El conductor con el corazón en sus manos, volvió a Fantino a la tarde y recordó a su papá con una sonrisa nostálgica en su rostro que justificó: “Me apoyo en una frase de Jorge Luis Borges que dice que la muerte es una vida vivida, no es una vida que se va. Mi viejo se fue con mucha paz, fue un tipo muy macanudo”.

Entonces, continuó: “Muchos me preguntan cómo estoy y se reafirman en la necesidad de que el que pierde un padre sienta mucho dolor y lo exprese. Y hasta parece raro que no haya una expresión de dolor. La normalidad sería que yo esté en un mar de lágrimas. Por supuesto que estoy absolutamente destrozado, triste y roto por dentro. Pero me pasa que no puedo no sopesar lo que yo viví con mi viejo. La vida hermosa que tuve con él”.

Con una notable angustia, Alejandro continuó : “Cómo puedo estar triste si mi viejo se fue en paz, se fue bien, sin sufrir. Si mi viejo vivió 76 años como un duque. Vivió feliz toda la vida. Hizo lo que quiso toda la vida. A mi viejo lo despedí en esta vida con mucho cariño, amor”. Y acotó en agradecimiento a su padre: “Uno es lo que hace con lo que hicieron con él. Y mi viejo a mí me construyó en esto. Yo no estudié periodismo, yo estudié charla con la charla que él me enseñó a tener”.

“Creo que lo disfruté mucho y estoy muy tranquilo como hijo. Sé que muchos de ustedes habrán perdido a sus viejos y lo más aliviante es saber que dejaste todo lo que estaba a tu alcance para que tu viejo esté bien. Y si lo hiciste, hay algo que no depende de uno”, concluyó Fantino.