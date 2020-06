Falleció el padre de Alejandro Fantino

View this post on Instagram

Decirte que no te voy a extrañar sería mentirte papá , pero también sería mentirte que no voy a seguir yendo a pescar a los mismos lugares con los mismos amigos nuestros (los tuyos eran míos y los míos eran tuyos) y a fritar unos buenos amarillos debajo de unos sauces con los mosquitos esquivando manotazos. Buen viaje papi, ojalá te toque un lugar con buenas cosechas, con amenas rondas de mates con empleados amigos esperando algún colono con laburo para hacer!! Ojalá haya rios y arroyos de cauces mansos que permitan charlas mientras soñás con una “llevada de dorado” como las que disfrutamos toda la vida juntos. Ojalá ese lugar tenga gente para que les mientas y les exageres alguna historia y los hagas reír!! Acá vamos a homenajearte día a día con alegría y ganas de crecer como me enseñaste que había que encarar la vida!! “El que no disfruta no vive” me dijiste un día, y eso me quedó grabado con fuego. Más que nunca voy a guardar el trofeo que ganamos en Santa Clara (segundo puesto en ronda de perdedores) QUE PERDEDORES!!!! pero que carajo nos importó si nos cagamos de risa todo el viaje y comimos como chanchos con rivales amigos!! Buen viaje y si lo ves a Maciel pedile que te cante un tango sin ponerte colorado!! Se te va a extrañar fuerte!!! Pero.. QUE LINDA VIDA TE ECHASTE!!! nada que reclamar a nadie!! En mi corazón para siempre (tu hijo y amigo Alejandro) ❤️ Descansá en paz Jorgito