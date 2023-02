Alfa confesó quién quiere que sea el ganador de Gran Hermano y descolocó a todos en El Debate: “Después de todo lo que pasó”

El domingo 12 por la noche, Walter, más conocido como Alfa, fue eliminado de Gran Hermano. El participante fue muy polémico desde el principio, ganándose el odio de muchas personalidades del espectáculo, pero también una parte del apoyo y cariño de la gente.

De todas maneras, con un 52.83% de los votos, el hermanito tuvo que abandonar la casa más famosa, perdiendo contra Romina Uhrig, que presentó el 47.17% de votos negativos.

Alfa fue eliminado de Gran Hermano.

Como es costumbre con todos los eliminados de Gran Hermano, Alfa apareció por primera vez fuera del reality en El Debate que se llevó a cabo el lunes por la noche, en el piso de Telefe. Allí, Walter se mostró muy transparente y no tuvo ningún problema en hacerle frente a los filosos panelistas que deseaban conocer todos los detalles sobre su juego.

Sin embargo, uno de los momentos que más sorprendieron a los presentes en El Debate fue cuando Alfa reveló quién le gustaría que gane el reality, ahora que el ya no es elegible.

Alfa pasó por El Debate.

“Para vos, ¿quién va a ganar?”, le preguntó Santiago Del Moro. En cuanto a los posibles ganadores se encuentran actualmente: Romina Uhrig, Nacho Castañares, Julieta Poggio, Daniela Celis, Camila Lattanzio, Marchos Ginocchio, y Lucila ‘La Tora’ Villar.

Aunque el exconcursante no respondió a la pregunta inicial, si dio una revelación que dio mucho que hablar. “No lo sé. Pero me gustaría que gane Romina”, lanzó con total sinceridad.

Alfa reveló que le gustaría que gane Romina Uhrig.

Asombrado, el conductor le contestó: “Eso es un título. ‘Me gustaría que gane Romina’. Después de todo lo que pasó”. A todo esto, Nancy Pazos cerró el tema con uno de sus clásicos comentarios: “Te hubieras dado cuenta antes”.

H.O