Gran Hermano tiene un nuevo eliminado de la casa más famosa del país y este es nada más y nada menos que Walter Santiago. Alfa, como lo han llegado a conocer todos en los medios, estuvo presente en El Debate en un mano a mano con Santiago Del Moro y se enfrentó a las lenguas filosas de los analistas.

El pasado domingo 12 de febrero de 2023, se vivió una picante gala de eliminación de Gran Hermano (Telefe) en una votación que estuvo peleada entre Romina Uhrig y el hombre de 60 años, una dupla que venía firme en la competencia pero que se rompió tras varias peleas. Finalmente, fue Alfa quien abandonó la casa con 52.83 % de los votos del público, mientras que su ex amiga obtuvo el 47.17%.

Entrado en cólera, Alfa exclamó "fueron los peronistas, fue el abrazo peronista", después de escuchar el aturdidor ruido de fuegos artificiales afuera de la casa de GH. El jugador no tomó a bien la salida y apuntó contra Romina, quien es peronista además de exdiputada.

Tras ser eliminado de Gran Hermano, Alfa pasó por El Debate y le dijeron de todo: "Soy jodido. Soy cabrón".

Alfa se enfrentó a los analistas en El Debate de Gran Hermano

Si existe un jugador que era esperado por los analistas de Gran Hermano ese era Walter Santiago. Lo cierto es que el hombre tuvo un polémico paso por la casa más famosa del país y fue el protagonista de numerosos hechos controversiales entre los que se destacó el episodio al que las redes sociales titularon de acoso con Coti Romero, su vínculo con Camila Lattanzio, las incontables críticas hacia sus compañeros y los malos modos.

"Soy jodido. Soy cabron, no tengo medias tintas", comentó Alfa en el debate con Santiago del Moro. El ex Gran Hermano reconoce que Romina jugó mejor. "Romina entendió mal lo que yo le dije. Lo que yo le dije, es que no se ponga en el papel de víctima. Le dije que la gente afuera va a decir que si estás tan mal, no estás presa, salí y anda a verlos".

Sobre Camila y las supuestas ganas de coquetearle y de sentir algo por ella, Walter Santiago respondió: "No estoy enamorado de Camila. Fui un apoyo para ella. Me contó muchas cosas de su vida, de su padre. Y en la casa me dijeron que tenía alejarme de Camila".

En efecto, todos los ex hermanitos que han salido de la casa coinciden en que la convivencia con él era lo que más dificultaba el juego tanto por los tratos que éste tenía con sus concubinos como por los supuestos modales polémicos que manejaba.

Todo esto lo tenían muy en claro los analistas quienes no perdieron tiempo y lo enfrentaron, pero Alfa, muy astuto, se refugió en el aislamiento dentro de Gran Hermano para aclarar todo lo que hizo dentro de la casa, bueno o malo. "Al estar dentro de la casa hay cosas que no medís, no te das cuenta", y agregó, "Si alguien se sintió ofendido pido disculpas".

C.S / S. A