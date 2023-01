La dura opinión de Juana Repetto sobre Alfa y Ariel de Gran Hermano: "Vergüencita"

Juana Repetto abrió la posibilidad de enviarle preguntas a través de las Historias de Instagram. Allí recibió consultas de todo tipo, especialmente sobre crianza y alimentación de bebés y chicos.

Sin embargo, el tema más recurrente según contó la hija de Nicolás Repetto, fue el de Gran Hermano. Por eso eligió una, que para ella era la más concreta, y la respondió.

Juana Repetto.

"Alfa se acercó a Ariel porque lo ve fuerte?", decía la pregunta que decidió contestar Juana Repetto. La actriz comenzó diciendo: "Re puede ser que Alfa un poco se de cuenta de que evidentemente siendo la tercera nominación que Ariel pasa, algo hay".

Sin embargo, aclaró que más allá de eso, Alfa le parece "mucho más genuino" que Ariel. Se refería a que Alfa "si Santiago no se lo pedía, no lo abrazaba a Ariel". En cambio, según la hija de Reina Reech, el parrillero empezó a llorarle en el hombro a su compañero. "Me dio vergüencita ajena", señaló.

Alfa.

La opinión de Juana Repetto sobre Alfa y Ariel individualmente

Sobre Ariel, Juana Repetto dijo: "Me parece un falso, no le creo nada". Y agregó que le parece que todo lo que hace está sobreactuado.

Con Alfa también fue dura. "Es un hombre muy mayor, muy retrógrado que dice cosas horribles. Ya a esta altura de la vida tendría que estar un poco más deconstruido. Quizas la casa lo ayude un montón".

Ariel.

Por último, la actriz hizo un análisis de la actualidad y manifestó: "A la gente más grande le cuesta un poco más ver y darse cuenta de algunas cosas. Lo tenemos muy arraigado. No estoy defendiendo ni muchísimo menos pero la realidad es que tenemos crianzas y crianzas y ejemplos y ejemplos de eso y cuesta sacárselo de encima". Y asumió que a ella a veces le pasa también.