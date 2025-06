Mientras Mauro Icardi y Wanda Nara tenían un encuentro en Milán por la segunda audiencia de su separación, Andres Nara cuidaba a sus nietas en la Argentina, acompañado de Zaira Nara, Kenny Palacios y más personas relacionadas con la modelo. Sin embargo, los escándalos siguieron surgiendo, sobre todo alrededor de los accionares de ambos padres de las niñas y el rol del colegio. En este contexto, el abuelo de las menores habló con Intrusos y reveló la frase que Icardi le habría dicho a una de sus hijas y le provocó un gran malestar.

La frase de Mauro Icardi a una de sus hijas

La guerra principal de Wanda Nara y Mauro Icardi es la tenencia de sus hijas, Francesca e Isabella. Debido a diferentes accionares del futbolista, y decisiones de la justicia, las menores se encuentran al cuidado de su mamá. No obstante, en las últimas semanas, ambos padres se fueron de viaje, por lo que las niñas quedaron a cargo de su abuelo Andrés Nara, Kenny Palacios, su tía Zaira Nara y un grupo de personas que trabajan con la modelo. Esto no evitó los escándalos.

Por el contrario, el colegio mando un mail, que se dio a conocer en SQP, donde se les consultó quién estaba bajo la guarda de las menores ante sus ausencias en la Argentina. Esto generó un revuelo en las redes sociales, que apuntaron contra ambos padres.

Ante esto, Andrés Nara habló en Intrusos sobre lo ocurrido y explicó que las niñas suelen ir al colegio en micro o con un chofer. De esta manera, aseguró que no lo llamaron a él, cuando la guarda siempre la tuvo junto con Zaira Nara, quien ahora se encuentra de viaje.

Finalmente, apuntó contra el futbolista, y reveló que, este jueves 5, Icardi fue a la institución a retirar a las niñas y no se lo permitieron. “Eso fue días antes. Ayer el padre quiso llevárselas y no lo dejaron”. Tras ese intento, relató que Isabella llegó angustiada a su casa, y mantuvo una conversación con el abuelo. “Llamamos a la pediatra para que la viera, estaba muy nerviosa. Porque el padre, y no quiero hablar mal porque sigue siendo el padre, pero… ¿sabés lo que les dijo? ‘Vamos, vamos que nos vamos a Turquía’”, expresó en el móvil.

Es de público conocimiento los pensamientos de Andrés Nara contra Mauro Icardi, por lo que este hecho no se aleja de lo pronunciado con anterioridad. Sin embargo, tanto él como Wanda, buscaron aclarar la situación con el colegio que los medios de comunicación informaron. Esto se suma aún más a los comentarios y fanáticos que los dos mediáticos reciben con respecto a su polémica separación y accionar. Actualmente, Icardi se encuentra en la Argentina, mientras que Wanda sigue en Ibiza, a punto de regresar.

