El viaje de la China Suárez y Mauro Icardi dejó más polémicas de lo que se esperaba. Junto a los tres hijos de la actriz, la mediática pareja recorrieron las lujosas ciudades de Estambul, Milán e Ibiza, haciendo apariciones obligatorias por sus responsabilidades y disfrutando de relajantes momentos. Sin embargo, el lunes 2 de junio aterrizaron en Buenos Aires y regresaron a la famosa "casa de los sueños", ya que los niños debían continuar con sus obligaciones escolares. Es en este contexto que revelaron un cuestionable pedido que habrían hecho en su primera noche en la Argentina.

¿Qué pidieron la Mauro Icardi y la China Suárez que escandalizó a todos?

Durante sus días en Turquía, Italia e Ibiza, Mauro Icardi, la China Suárez y los tres hijos de la actriz se volvieron tendencia en las redes sociaes en la Argentina. Primero, debido a la participación de Eugenia durante las celebraciones del Galatasaray, comparando con las que tuvo Wanda Nara y los menores. Seguido a esto, ella decidió no quedarse callada y, en medio de su viaje, respondió a los haters en las redes sociales, mientras el futbolista estaba preparándose para la segunda audiencia contra su expareja. Y por último, por los nuevos rumores de embarazo que van creciendo en cada día.

Sin embargo, debieron volver a la Argentina, donde los medios de comunicación los esperaron ansiosos. Lejos de dar notas, fueron a la casa de los sueños para acomodar las cosas, compartieron imágenes de su hogar en las redes sociales, y, durante la noche, tener una salida romántica entre ellos. En este contexto, Yanina Latorre contó en LAM (América) que la pareja había ido a un restaurante importante de La Recoleta, donde habrían realizado un cuestionable pedido que escandalizó a todos los usuarios.

“Chismecito fresco de este momento. No voy a decir el lugar para que no vayan todos los noteros”, comenzó la angelita. De esta manera, destacó que Icardi y la China tenían ganas de salir “después de 12 horas de avión con jet lag”, y fue allí que realizaron un pedido. “Subieron al tercer piso. Echaron a todos los comensales”, reveló Yanina Latorre. Esto demostraría que son de esas celebridades que prefieren mantener la privacidad al momento de cenar. Sin embargo, Nazarena Vélez fue la portavoz de los indignados y lanzó: “¡Qué mal el restaurante” ¡No te voy más si, me llegas a rajar por eso!”.

La China Suárez y Mauro Icardi siguen provocando polémicas en las redes sociales y los medios de comunicación con su accionar y fotos que comparten en sus cuentas de Instagram. Si bien la pareja no volvió a pronunciarse al respecto, ni hubieron testigos que respaldaran esta situación. A pesar de eso, los usuarios ya comenzaron a dar sus opiniones y, nuevamente, se dividieron apuntando o defendiendo a la mediática pareja.

A.E