La casa de Lady Di se encuentra en mal estado y acusan a Carlos III de no ocuparse

Una nueva polémica rodea a Lady Di, a casi 30 años de su muerte. Esta vez, la casa donde la princesa Diana pasó toda su infancia genera repercusiones y graves acusaciones contra el rey Carlos III. Así lo informaron los medios británicos y contaron por qué esta fuerte denuncia recae sobre el monarca.

El rey Carlos III, acusado de descuidar la emblemática propiedad de Lady Di

Lady Di pasó sus primeros años en una residencia ubicada en Park House junto a sus padres. La casa, que estaba muy cerca de Sandringham House, la residencia real británica, fue su hogar durante 14 años y el lugar donde guardaba sus más felices recuerdos.

Durante su vida como Princesa de Gales, Diana se preocupó por preservar este lugar tan significativo, manteniéndolo en pie como símbolo de sus raíces y vivencias más íntimas junto a sus seres queridos. Sin embargo, lo que alguna vez fue una finca prestigiosa hoy parece haber perdido todo su esplendor. ¿El motivo? La casa luce abandonada: el césped crece sin control, las ventanas están deterioradas y los ladrillos perdieron su color por el paso del tiempo.

De hecho, a un costado, un cobertizo en ruinas muestra su techo colapsado y cristales rotos. Además, la piscina permanece cercada por una valla metálica que impide el acceso, lo que reafirma el evidente abandono por parte de la familia de Lady Di.

El rey Carlos III y Lady Di.

Según informó la prensa local, los vecinos acusan al rey Carlos III de descuidar la emblemática propiedad de su esposa fallecida. Tal es así que lo consideran una "falta de respeto" al legado de Diana. En comunicación con el diario "The Mirror", una camarera anónima aseguró, enojada, sobre el estado del inmueble: "¡Es una falta de respeto! La casa debería restaurarse tal y como era. Las casas de la finca que están ocultas al público no reciben lo que necesitan". Otro vecino también se lamentó: "Es desgarrador oír hablar del estado de la casa. No se ve desde la carretera, así que muy poca gente sabe dónde está, es realmente triste".

Además de pedir que el monarca se haga cargo de las remodelaciones del sitio, las personas cercanas al domicilio y los fieles seguidores de Diana expresan su deseo de que la propiedad sea cedida a una organización benéfica, destinada a apoyar a quienes más lo necesitan. Sin dudas, un gesto que ella habría apoyado.

Lady Di

Asimismo, aseguran que el soberano invirtió dinero en varios proyectos en la finca y que nunca se ocupó de este lugar, aun sabiendo el valor que tenía para la madre de sus hijos, William y Harry. "El rey Carlos III tiene dinero para invertir en su camping de caravanas, pero no en la casa donde creció Diana", manifestó un vecino, bastante decepcionado, sobre el accionar de Carlos III.

Cabe recordar que, tras el traslado de la familia a Althorp en 1975, la vivienda fue convertida en un centro de alojamiento para personas con movilidad reducida. Sin embargo, durante la pandemia de Covid-19, el aumento de los precios de alquiler en la zona obligó a la organización a buscar otro lugar para continuar su labor. Desde entonces, la propiedad quedó abandonada y en un estado preocupante debido a su deterioro. De esta manera, salió a la luz que la casa de Lady Di se encuentra en mal estado y acusan a Carlos III de no ocuparse.