Wanda Nara contó por qué se le pidió a Mauro Icardi que no se muestre con los hijos de la China Suárez

El conflicto entre Mauro Icardi y Wanda Nara pareciera no tener fin. Desde octubre pasado, tras anunciar su separación, la expareja protagoniza una guerra mediática y judicial, que tendría como principal cuestión a resolver la tenencia y cuidado de sus dos hijas en común, Francesa e Isabella.

El jueves pasado, Mauro regresó a la Argentina tras una gira por Europa con su novia, la China Suárez, que incluyó el festejo por el campeonato que ganó su equipo, el Galatassaray. e intentó tener un encuentro con las menores y no se le permitió, presuntamente por orden de la Justicia, al no cumplir con ciertos requisitos. Lo cierto es que esta situación ya se había desarrollado en ocasiones anteriores.

Ante esta situación, fue la propia Wanda Nara quien decidió romper el silencio en LAM (América) y expuso el comportamiento que habría tenido el padre de sus hijas, que lo llevarían a mantener una distancia con las menores.

Por qué Mauro Icardi incumplió con el pedido de la Justicia

En medio de su viaje a Italia, por trabajo y para terminar con su trámite de divorcio, Wanda Nara enfrenta una nueva polémica, luego que Mauro Icardi decidiera acercarse a sus hijas y la vinculación no le fue permitida. Ante las especulaciones al respecto, la empresaria decidió romper el silencio en LAM, el jueves por la noche.

La conductora indicó que la vinculación entre Mauro y sus hijas no se realizó debido a incumplimientos por parte del jugador. "Yo las escucho a mis hijas, como las escuchó el Ministerio Público tutelar, como las acompañó", indicó sobre la búsqueda del bienestar de las menores. En este escenario, remarcó que no existió la intención del jugador de compartir el triunfo del Galatasaray con sus hijas, sino que eligió viajar a Turquía con su novia y los hijos de ella.

"No existió ese pedido porque hay un pedido de la Justicia, y de las nenas, que no se encuentre con la novia del padre. A pedido de las nenas. Tuvo que elegir si llevar a su novia y sus hijos o que compartir este momento con ellas", aseguró Wanda Nara. "Quiero aclarar que el Ministerio Público tutelar hace una semana le pidió al padre de las nenas, que estaban pasando una situación de angustia, que no se exponga con niños que no son de él", agregó.

Ante esto, Wanda Nara indicó que tras esta celebración que se realizó en Turquía tanto Francesca como Isabella atravesaron un complicado momento. "Al otro día a la mañana mis hijas se levantaron con imágenes virales del papa festejando en una piscina, que era de mis hijas, con la mascota de mis hijas, que están pidiendo hace un montón (...) y se encontraron otros niños en sus habitaciones, con sus juguetes, con su ropa", lanzó.

Además, aseguró que el Ministerio Público tutelar le realizó el pedido a Mauro Icardi para que realice la mudanza de sus pertenencias y la de sus hijas que se encuentran en el hogar que compartían en Turquía y él aún no lo hizo. Es en este contexto en el que Mauro Icardi decidió acercarse a las menores, y se le fue negado, según el relato de Nara.

De esta manera, Wanda Nara dejó en claro que Mauro Icardi no cumple con los pedidos que se le realizan y esto perjudicaría el bienestar de sus hijas.