Ángel de Brito confesó a qué celebridad no quiso invitar a su cumpleaños

El viernes 1 de julio fue el cumpleaños de Ángel de Brito, y aunque el periodista hizo una fiesta a la que asistieron muchas figuras del espectáculo de nuestro país, los seguidores notaron algunas ausencias y no quisieron quedarse con la duda del por qué no estuvieron.

A través de la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, los internautas le preguntaron a Ángel de Brito si Paula Chaves fue a su cumpleaños, ya que no se vio a la modelo en ninguna de las imágenes que se compartieron de ese día.

Ángel en el casamiento de Pedro y Paula.

Fiel a su estilo, sin nada que esconder, el conductor de "LAM" respondió: "No la invité, hace años que no hablamos". De esa forma el periodista mató dos pájaros de un tiro, confirmó que la modelo estuvo en su cumpleaños y explicó por qué no la invitó.

Ángel de Brito fue sincero al responder sobre la presencia de Paula Chaves en su cumpleaños, aunque no es de las figuras que suele verse cercana al periodista, sorprendentemente el público quiso saber sobre su asistencia al exclusivo festejo.

La respuesta de Ángel de Brito.

Ángel de Brito confirmó que Majo Martino y Locho Loccisano están de novios

Utilizando su clásico "Ángel Responde", el periodista confirmó la noticia que ya muchos suponían, aunque ninguno de los protagonistas se manifestó al respecto. Los seguidores le preguntaron cómo le cayó Locho, ya que lo conoció en el cumpleaños de Majo Martino.

La confirmación de Ángel de Brito.

La respuesta de Ángel de Brito fue: "Muy bien el novio de Majocienta", pero eso no es todo, ya que el día del cumpleaños de Majo Martino, compartió una postal junto a la incipiente pareja y agregó: "Los novios", dejando en evidencia que ya tienen el título.