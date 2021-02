Ángel de Brito confirmó cuándo se vacunará Mirtha Legrand contra el Coronavirus

En el día de hoy comenzó a circular un rumor de que Mirtha Legrand se vacunaría este mismo viernes contra el Coronavirus, es más hasta se especuló que la vacunarían en su domicilio. Pero nada de esto es así, primero fue desmentido por su nieto Nacho Viale via Twitter y luego en "Los Ángeles a la Mañana". Angel de Brito contó su charla por chat con la diva de los almuerzos y reveló cuando se vacunará.

"Mirtha me dijo que quería vacunarse cuando pudiera y le correspondiera. Me dijo que es falso que se va a vacunar hoy y que está esperando saber cuándo y dónde lo hará. Dijo que preferiría que la vacunen en su domicilio, como deberían hacerlo con todos los mayores, pero que si tiene que ir a algún centro de vacunación, lo va a hacer", comenzó contando el conductor.

Además agregó que ella le dijo: "Iré a donde me digan que tengo que ir, no sé de dónde salió la versión de que me vacunaba hoy pero no es así, cuando me toque, iré a donde tenga que ir", le respondió y cerró con humor: "No voy a hacer la cola en la cancha de River, si fuese en la de Racing sería otra cosa".

Así desmentía Nacho Viale la vacunación de Mirtha en el día de hoy

El nieto de Mirtha Legrand compartió un comunicado de un laboratorio en el que dice: "Desmentimos que la señora Mirtha Legrand se estará vacunando en el día de la fecha en su domicilio.

A partir de hoy a las 14 horas cuando se abre la inscripción, Mirtha Legrand se estará anotando para vacunarse cuando sea posible ya que entra en la categoría +80. Cuando el turno sea asignado concurrirá a su vacunación como corresponde.