Cinthia Fernández mostró cómo quedó su casa tras cinco días de remodelaciones

Cinthia Fernández renovó su casona de Escobar donde convive con sus hijas Charis, Bella y Francesca.

Mediante sus redes sociales, la diosa subió un video en el que mostró cómo quedó su hogar tras cinco días de remodelaciones. "En tan sólo cinco días se produjo este cambio en casa. Me van a querer cobrar más alquiler pero no me importa. Me da felicidad poner hermosa la casa de mis hijas", expresó en el post de Instagram.

En el video, Cinthia mostró cómo quedó su living y comedor donde también cambió los pisos por unos más modernos. Además, mostró el proceso de instalación del nuevo material y, de fondo, dejó ver un amplio jardín con pileta.

“Soy fan de los antes y después. Amo esto”, agregó.

Denuncian a Cinthia Fernández por construir un gimnasio en su casa

Una de las partes más importantes de la casa de Cinthia Fernández, es el gimnasio vidriado que armó en uno de los anexos, que le generó problemas con sus vecinos.

“Me quieren denunciar. Presentaron una denuncia en la Administración, porque dicen que hice un gimnasio. ¿Qué les molesta?”, contó semanas atrás la panelista de Los ángeles de la mañana.

"Fue un vecino, que no quieren decir quién, que hizo una denuncia y le dijeron ‘Señor, está en regla’. Yo hice todo mediante los planos", agregó.