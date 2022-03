Ángel de Brito contó por qué le gusta que LAM esté a la noche

Ángel de Brito debutó al frente de LAM el pasado martes 8 de marzo a las 20hs por la pantalla de América. La sigla LAM significaba, al menos hasta el año pasado, "Los ángeles de la mañana" justamente porque era un programa diurno. Durante varios años, el periodista condujo el ciclo antes de que se hiciera el mediodía.

Al parecer, Ángel de Brito está descubriendo un nuevo horario libre en su vida y eso le está gustando. Días atrás, el conductor publicó una imagen en sus Historias de Instagram donde se veía un paisaje al aire libre y escribió: "Qué buen plan tener mañanas libres". De esta manera, Ángel de Brito demostró que no sólo no se arrepiente del cambio a la noche de LAM sino que le encanta.

Ángel de Brito contó todo sobre su salida de El Trece: "Se portaron mal"

Ángel de Brito habló en exclusiva con María Laura Santillán para Infobae y contó la verdad detrás de su salida de El Trece.

Después de su debut en América con LAM, el conductor se refirió a las internas que lo llevaron a dejar el programa con más éxito de la emisora.

ÁNGEL DE BRITO JUNTO A MARÍA LAURA SANTILLÁN.

"Del Trece me fui por varios motivos. En principio por el descuido que tenía el programa. Era el programa que le ganaba a la competencia, el único del canal, las mañanas del Trece estaban muertas y en los últimos tiempos me parece que el programa no merecía un cambio de horario, falta de atención, de promoción. Yo siento que lo di todo y me parece que las condiciones no estaban dadas para seguir", contó Ángel de Brito.

Luego, el conductor de LAM siguió sumando testimonios sobre los motivos que lo llevaron a renunciar. "Hay cosas que me enojaron. Pero porque se portaron mal, fue el canal como grupo una vez que terminó el programa", disparó y aseguró que la peor actitud en El Trece fue "tratar de cortarte las posibilidades de trabajar en otro lado".