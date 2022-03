Ángel de Brito volvió a LAM y reveló detalles de la separación de Jorge Rial

Ángel de Brito debutó con LAM en América y reveló parte de la interna del divorcio de Jorge Rial.

Junto a Yanina Latorre, la encargada de dar la primicia sobre la relación del conductor con Alejandra Quevedo, dieron detalles sobre la ruptura del ex intruso con Romina Pereiro.

"La data que yo tengo la sigo sosteniendo. Ellos dos están saliendo hace varios meses. Con Romina hace mucho que están separados. Romina está muy dolida y el llanto de Quevedo es por la angustia de ella", contó Latorre quien el domingo por la noche compartió una serie de tuits "Romina me contó que Jorge tiene las cosas en la casa aún", dijo Pía Shaw en LAM.

Luego, Ángel de Brito agregó información con la palabra exclusiva de Jorge Rial. "La info de Yanina está plagada de mentiras. No hay nadie, nadie me visita. Sabés que el límite son los pibes", le dijo el periodista a De Brito, quien aseguró que la información de la infidelidad llegó a una de las hijas de Romina y le generó una gran angustia.

"Para tu información, la última vez que hablé con Quevedo fue hace cinco o seis años en un cumpleaños de Julieta Caamaño, cuando salía con Kämpfer. La hija de Romina la está pasando muy mal", siguió.

La palabra de Alejandra Quevedo en LAM

Luego, en LAM obtuvieron la palabra exclusiva de Alejandra Quevedo sobre las versiones con Jorge Rial. " Se está diciendo de mi grupo de compañeros de trabajo. Ojalá no sea así. No entiendo que es lo que salió de ahí. Me parece que es imposible. Considero a muchos de mis compañeros amigos", dijo la periodista sobre el inicio de esos rumores.

La locutora también se refirió a los posibles encuentros nocturnos en el Palacio Cabrera donde actualmente vive el conductor. "La última vez que nos vimos fue en el cumple de Juli Camaño. Una relación de colegas. Yo nunca fui parte de ninguno de sus equipos. En el Palacio Cabrera tengo una pareja de amigos que vive ahí. Una pareja que es íntima de mi ex marido", disparó.

Yanina Latorre, por su parte, reveló más detalles sobre los motivos de la separación y aseguró que Pereiro era muy celosa. "El problema de Jorge y Romina y que ya vino todo mal barajado. Ella es muy celosa. Ella odiaba a Angie Balbiani. Se casaron peleados. No se hablaron el día del casamiento. Es celosa y tóxica. Llama y deja audios a hipotéticas amantes de Rial", tiró.