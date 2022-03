Instagram

En la primera semana de “El Ejército de LAM”, las angelitas y Ángel de Brito alzaron vuelo y sin temor a las represalias en las redes sociales y mucho menos a los picantes comentarios de los implicados, están afiladas con sus comentarios. En esta oportundiad, como cierre de la emisión del viernes, el turno fuer para Viviana Canosa.

El pasado viernes, Ángel de Brito se refirió a los dichos de Viviana Canosa en su editorial por posterior al Día de la Mujer, donde criticó a Flor de la V por los comentarios de la presentadora de “Intrusos”, cuando dijo que el tener ovarios no es sinónimo de ser mujer. Ante estos dichos, Canosa respondió y la mandó a estudiar biología.

LAM: Ángel de Brito y las angelitas picantes contra Viviana Canosa.

Nazarena Vélez se despachó en contra de la postura radical de la periodista y presentadora “Viviana con vos”. “Yo soy feminista, yo soy pañuelo verde y no soy así (como las feministas que Canosa describió)”. Esto lo dijo debido a las fuertes críticas que la periodista lanzó contra las mujeres feministas.

“Yo no estoy de acuerdo con la mayoría de lo que dice. Ni con el tono, ni con la forma. Una vez uno se puede ir a la banquina, nos ha pasado a todos alguna vez, pero me parece que está haciendo un acting importante,que eso es lo que la hace atractiva”, afirmó Ángel de Brito, en referencia a Viviana Canosa.

LAM: Ángel de Brito y las angelitas picantes contra Viviana Canosa.

“Ella no sabe debatir, ella hace un monólogo sola, labura sola, no tiene un interlocutor válido, más que lo que nosotros podamos ver o lo que se levanta de ella. No le contesta a los noteros, si vos sos una buena periodista, tenés una idea. ¡La tenés que saber defender, aunque te la cuestionen!”, agregó Yanina Latorre.

Ángel de Brito le reclamó a Viviana Canosa y a Jorge Rial por no cumplir con su palabra

LAM: Ángel de Brito y las angelitas picantes contra Viviana Canosa.

En medio del debate, Ángel de Brito aseguró que invitó a Canosa a “LAM”, pero ella no quiere ir. “Tanto Canosa como Rial no cumplieron su palabra conmigo (De ir al programa). Me mintieron. Yo les salí en la radio a los dos y después no pagaron”.

LAM: Ángel de Brito y las angelitas picantes contra Viviana Canosa.

“Ella tiene un atisbo de maldad”, afirmó Andrea Taboada, en referencia a la forma cómo trata a sus colegas y noteros. Para la panelista, Viviana tiene un nivel de divismo. “Tiene que ser más inteligente si va a pegar”, remató Ángel de Brito, en defensa a los ataques contra Flor de la V, en el discurso que dio Canosa en su programa "Viviana con vos".