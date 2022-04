Ángel de Brito cruzó a Pampito en las redes: "Mentís"

Todo empezó cuando Pampito aseguró que Ángel de Brito no la había saludado a Mariana Brey. Esto habría ocurrido luego de que el conductor de "LAM" tildara de falsa a la actual panelista de "Socios del Espectáculo", por reírse de los chistes de Polino en contra de "LAM".

"La cosa es que Ángel y Brey estaban a menos de dos metros y no se saludaron. Los motivos no los sé, pero eso pasó. Además Ángel contó que se ofendió con Brey, no yo", escribió Pampito a través de su cuenta personal de Instagram

Los tweets de los periodistas

Pero Ángel de Brito no se quedó de brazos cruzados y le repondió: "Deja de suponer para salir en los portales, tampoco me cruce con otros 50 conocidos. Fui 10 minutos. Lo que me molestó de Brey y de los otros dos falsos lo dije con nombre y apellido en #LAM NO ANDO CON VUELTAS"

Lejos de volver sobre sus palabras, Pampito insistió arrobando a Ángel de Brito: "Repito lo que dije, con ella estuvieron a menos de dos metros y no se saludaron. No hago nada para los portales, todo el contenido es para la tele, trabajo de lo mismo que vos".

Los twits de los periodistas

Como era de esperarse, Ángel de Brito fue por más y sentenció: "Mentís". Pero Pampito, seguro de lo que vio le respondió: "Hay testigos, se animarán a contarlo?".

Lo cierto, es que hasta ahora no apareció ninguno de los testigos que Pampito menciona que había. Sin embargo, la molestia de Ángel de Brito con Mariana Brey es de público conocimiento, por lo que tiene sentido lo que expresa el periodista en sus redes.