La llamativa respuesta de Ángel de Brito cuando le preguntaron si seguía en pareja 

La vida privada de Ángel de Brito es un verdadero enigma para sus seguidores.

A pesar de rumores de boda, el conductor de LAM nunca confirmó el enlace y mantiene en reserva a su pareja. Sin embargo, el tiempo hizo que el periodista se anime a responder interrogantes de su presente amoroso y a disipar las dudas de sus fans.

Mediante su sección Ángel Responde, el conductor de América enfrentó a sus followers cuando le preguntaron si seguía en pareja y la respuesta llamó la atención. En lugar de responder con un Sí o un No, Ángel de Brito eligió una canción de Bon Jovi para contestar.

"And I will love you, baby, always. And I'll be… (Y siempre te amaré bebé y estaré)", dice el fragmento que eligió el periodista para despejar el misterio.

Por qué Ángel de Brito no expone a su pareja

Ángel de Brito es celoso de su vida privada y en reiteradas ocasiones aclaró por qué prefiere no exponerlo.

"Porque no soy mediático, ni narcisista. No hablo de todo el mundo sino de los que hablan de su vida privada", contó en Instagram sobre su decisión de no hacer pública su familia ni su novio.

Para redondear el tema, otra persona lo felicitó por "proteger su intimidad". A lo que él, fiel a su estilo, remarcó: "No necesito prostituirla para que me hagan notas. Puedo vivir tranquilamente de mi trabajo o de otro".

