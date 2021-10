Ángel de Brito dio detalles desconocidos de su mano a mano con Jorge Rial

Luego de que ayer Ángel de Brito salga al aire en el programa de radio "Argenzuela" de Jorge Rial , el conductor de "Los Ángeles de Mañana" contó detalles de la charla que tuvo con su par y reveló datos desconocidos del diálogo que tuvieron.

"Hablé con Jorge y lo invité a venir al programa me dijo que hoy no podía porque tenía médico, pero que iba a venir a un mano a mano y también a charlar con las angelitas. Yo hace muchos años que conozco a Jorge le conozco hasta los calzoncillos, nos hemos cambiado muchos veces juntos, tenemos una buena relación, más allá de las chicanas, nos llevamos bien", dijo el conductor de LAM.

Mientras Marina Calabró estaba en el aire, Ángel le preguntó si le sorprendió su charla con Rial: "Rial fue el único que me escribió directamente. Yo le dije que salía en su programa y le dije que le gustaría que venga a LAM y me dijo que muy pronto. Un día se lo van a encontrar acá sentado y me dijo que quería hablar con todas las angelitas".

Además, Pía Shaw preguntó si ambos conductores tienen un proyecto en común y Ángel dijo que no. Mientras que Tarufoli aseguró que los vio a los dos en calzoncillos tema que Ángel no negó: "Compartíamos camarín con Camilo García yo tenía rulos la pasábamos muy bien. Yo una vez vi un bolso lleno de dólares que no se de quién era porque estaba Paul García Navarro que representaba modelos".

Jorge Rial contó quién advirtió a Wanda Nara sobre la supuesta infidelidad de la China Suárez e Icardi

Jorge Rial se metió en la polémica entre la China Suárez, Wanda Nara y Mauro Icardi y aportó un dato picante sobre el escándalo.

En su programa Argenzuela, el periodista confirmó quién fue que alertó a la empresaria sobre el supuesto affaire de la actriz y su marido.

Mientras mantuvo un cordial intercambio con Ángel de Brito, que salió al aire de su ciclo radial, el ex Intrusos contó algo que nadie sabía y que involucra a Benjamín Vicuña.

"Me cuentan que cuando descubre esos mensajes, Wanda lo llama a Vicuña y hablan. Ella quería saber si esto era cierto, si la China Suárez tenía ese modus operandi. Y Vicuña no solo lo confirmó, sino que usó una palabra bastante dura”, adelantó Jorge Rial.

FL