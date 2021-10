La reacción de la mujer de Rodrigo De Paul en medio del escándalo con la China Suárez

La China Suárez es la figura de la semana después que saliera a la luz su intercambio de mensajes con Mauro Icardi. Lo cierto es que entre todos los hombres a los que se le atribuyeron 'algo' con la actriz, estaba Rodrigo de Paul.

Pero mientras especulaban con un posible nuevo romance, el deportista negó cualquier vínculo con la actriz de 29 años. En diálogo con Fabio Ázzaro, de Crónica, el futbolista de la Selección disparó: "No la vi en mi vida, no sé quién dijo eso. Por Francesca que en la vida hablé, me comuniqué o algo. No la conozco, no nada", le escribió.

Rodrigo de Paul y Camila Homs.

Este rumor surgió después de que aparecieran las versiones de separación de Rodrigo de Paul con Camila Homs, su mujer. La joven tomó cartas en el asunto y, ante la revolución que provocó este escándalo entre La China Suárez y Mauro Icardi, tomó una drástica decisión y puso en privado su cuenta de Instagram.

"Me da bronca por Cami, mi jermu se come este garrón, pero bueno. No me meto, mañana se olvidan seguro. Espero que pase esta estupidez”, dijo De Paul sobre esta polémica.

