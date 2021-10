Ángel de Brito, ¿soltero?: la foto que podría confirmar su separación

Acostumbrado a guardar su intimidad y vida privada bajo cuatro llaves, Ángel de Brito esta vez sorprendió al mostrarse en su programa sin la alianza que acostumbraba a llevar.



"Funciona bien, por eso no cuento cosas, para que después no opinen. Si vos ves mis notas vas a ver que es un límite que siempre mantengo, la familia, afuera. Yo no tengo ningún prejuicio, tengo pareja, ya lo he contado, no es que me ando escondiendo", le dijo el periodista a Pampita en una entrevista, tiempo atrás, cuando la top quiso saber si estaba casado. Si, sin confirmar ni desmentir nada y tratando de esquivar el tema.

Angel de Brito luciendo su alianza.



Lo cierto es que en varias de las imágenes que él mismo compartía se lo podía ver llevando el anillo, que hoy no usó. Durante la emisión de LAM que hoy salió al aire, Ángel de Brito no llevaba puesta la joya.



Recordemos que los rumores sobre su casamiento con Javier Medina comenzaron a resonar con fuerza cuando se lo comenzó a ver a De Brito llevando una alianza en la mano izquierda.

El periodista en la emisión de LAM de hoy se lo pudo ver sin su anillo de casamiento.

Luego, la revista Paparazzi los había enganchado en medio de un paseo por su barrio y los fotografió juntos y distendidos con su mascota. Pese a todo lo que circulaba en los medios, él fue fiel a su premisa de no contar nada sobre su vida privada.





Esta vez, un pequeño detalle vuelve a poner en el centro de las especulaciones al periodista.



¿Está soltero?