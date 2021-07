Ángel de Brito habló de su situación sentimental y le respondió a un seguidor en redes

A pesar de la absoluta reserva con la que maneja su vida privada, Ángel de Brito se animó a responder sobre su presente amoroso.

Mediante Insta Stories, el conductor de LAM se sometió a las preguntas de sus seguidores en su segmento #AngelResponde y contestó sin pruritos sobre su situación sentimental.

"¿Estás separado?" le consultó un follower a lo que De Brito contestó sin problemas: "Nahh" y adjuntó un emoji de corazón con los colores del orgullo.

Ángel de Brito habló de su situación amorosa.

Aunque insiste en no exponer su vida amorosa, tiempo atrás surgió la versión de un casamiento secreto que no fue confirmado ni por él ni por su entorno.

Ángel de Brito y la decisión de no hablar de su vida privada

Tiempo atrás, Ángel de Brito fue cuestionado por sus followers por la decisión de preservar la intimidad de su entorno. Mediante la misma sección, el periodista reveló los motivos por los que no expone a su familia.

"Por qué no hablas de tu vida privada?"; a lo que Ángel explicó su decisión en cuatro puntos claros.

En primer lugar, el conductor de LAM aclaró: "Porque no trabajo de mediático". El segundo punto lo dejó para una frase que ya es un latiguillo para él: "No soy cholulo".



Para cerrar Ángel de Brito, unió las razones tres y cuatro en una potente frase que no dejó mucho más espacio a la discusión: "Nadie de mi gente quiere ser famosa y tampoco yo tengo necesidad". ¿Clarito?