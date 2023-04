El periodista Ángel de Brito fue letal con la ex Gran Hermano, Romina Uhrig, luego de que la finalista explicara en un programa de streaming, el porqué rechazó la invitación de LAM para ser entrevistada al aire.

En un tuit, Ángel de Brito, acompañado por un video que subió la cuenta de LAM donde habla Romina Uhrig, el periodista fue directo al hueso contra la exdiputada y su esposo.

Romina Uhrig.

“A todos estos nabos incluida la ex diputada con su marido investigado por enriquecimiento ilícito les cuento que leímos LA CAUSA. Es información. ¡Y sí, no me gustan los chorros, soy así! Lola”, escribió De Brito.

Recordemos que Romina fue la única ex Gran Hermano que quiso no ir a LAM y participar del mano a mano con Ángel de Brito y sus angelistas.

A solo horas de salir del reality y ser consultada en un móvil, Romina ironizó en la nota y manifestó que no sabía cómo era el nombre de Ángel de Brito y el programa al cual rechazó ir.

Romina Uhrig.

Qué dijo Romina Uhrig que despertó el kraken de Ángel de Brito

En el programa Hoy Vale Todo, Romina habló con la mesa de trabajo y respondió respondió a la picante pregunta, sobre el “ensañamiento” que según el participante del programa alegó que hubo en contra de la ex Gran Hermano.

“Porque fui diputada, porque soy peronista, porque soy kirchnerista. Simplemente por eso. Tanto el odio, mintiendo que tengo un sueldo de 700 mil pesos, mintiendo que seguía cobrando mi sueldo”, comentó Romina.

“Yo estuve por ir a LAM, a lo de Ángel, pero, primero tengo con Telefe (exclusividad). No puede ver nada, pero me dijeron que hablaron muy mal y que dijeron muchas cosas de mí y yo no estoy, hoy, para estar recibiendo cosas feas y maltratos de nadie en un programa”, afirmó Romina Uhrig sobre la grita con Ángel de Brito.

