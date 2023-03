Romina Uhrig fue una de las participantes de Gran Hermano más cuestionada y su vida personal y política estuvo en el centro de la escena.

La ex diputada aseguró que su situación económica no es mejor tras la separación del intendente Walter Festa, pero en redes sus seguidores no la perdonaron por lo que pueden ver de su lujosa casa.

Romina Uhrig se reencontró con Caramelo y mostró parte de su enorme casa

Esta semana, Romina Uhrig se reencontró con Caramelo y mostró el momento en el que el perrito llegó a su casa. Según compartió en sus historias, la ex participante de Gran Hermano tiene un amplio living, con ventanales y una pileta.

"Quería agradecerles a todos los que me apoyaron, a todos los que estuvieron ahí para que Caramelo este con nosotras. Quédense tranquilos que va a estar muy bien, lo amamos muchos y va a estar muy bien en esta familia”, expresó Romina sobre el encuentro con Caramelo. “Ya está jugando, está conociendo la casa y estamos muy contentos”, agregó.

La foto de la casa de Romina Uhrig que generó polémica

Días atrás, Romina Uhrig celebró el cumpleaños de una de sus hijas y subió imágenes de la celebración en su casa. Lo cierto es que esta imagen generó polémica por la enorme y lujosa casa.

Fue Estefi Berardi quién descubrió este detalle y que generó polémica entre los usuarios en redes. La panelista desde su cuenta de Instagram, compartió una imagen y escribió: ‘’ ¿Está es la casa de Romina?’’, en donde se la puede ver a Romina sentada y al otro lado a su ex pareja.

Tal como lo contó Ángel de Brito en LAM, Romina, se encuentra siendo investigada en una casa por ‘’Enriquecimiento ilícito’’, junto a su ex marido, el intendente de Moreno, Walter Festa.

"Walter Festa tiene dos investigaciones. Una por 'Defraudación a la Administración Pública, peculado y falsedad ideológica'. En esta causa no se la nombra a Romina. Todo esto que se denuncia, ella no podía desconocerlo, porque es su mujer", dijo el periodista.

Romina Uhrig y Walter Festa.

"Sí está mencionada en la otra causa, donde se la señala como socia de Festa. Se investiga el enriquecimiento ilícito del ex Intendente. Investigan, terrenos, autos dólares, declaraciones impositivas irregulares y compras de terrenos. De esta causa sí es parte Uhrig."