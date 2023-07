Ángel de Brito mostró cómo se veía Lucas Benvenuto cuando conoció a Jey Mammón

Ángel de Brito fue uno de los primeros periodistas que fue a la mediación a la que lo citó Jey Mammón con la intención de que se retracte públicamente por sus dichos en cuanto a la denuncia que le hizo Lucas Benvenuto. El conductor de "LAM" no accedió por lo que lo demás se resolverá en la Justicia.

El periodista es de los pocos que tuvo la palabra en exclusiva de Lucas Benvenuto. Así fue como pudo comunicarse con el joven tras la polémica entrevista que Jey Mammón dio en "Intrusos". Ángel de Brito reveló en su programa que le pidió a Benvenuto una foto de cuando tenía 16 años, pero que el joven comentó que no tenía imágenes de esa época, que las únicas eran las que le habían tomado los pederastas.

Lucas Benvenuto a los 16 años.

Sin embargo, tras esa escalofriante declaración, Lucas Benvenuto le mandó a Ángel de Brito una postal de cuando tenía tan solo 16 años, la misma generó estupor entre los televidentes que estaban prendidos a "LAM", ya que es evidente que era un adolescente.

"Lucas Benvenuto a los 16 años", expresó Ángel en la publicación que hizo a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram donde posteó dicha imagen para que la vean también quienes lo siguen en las redes.

Ángel leyó los fuertes mensajes de Lucas Benvenuto

Luego de ver la entrevista que Flor de la V le hizo a Jey Mammón, Lucas Benvenuto reconoció: "Estoy muy mal de ánimo, hoy falté a las clases de patín. Te juro que es muy parecido a cuando era un niño y esa sensación de que hablar está mal. Y si bien, el 90% de la sociedad está conmigo, me siento solo igualmente".

Que el humorista se autoproclame víctima de esta situación fue un golpe muy bajo para Lucas Benvenuto. "Así salga bien o mal todo esto, nadie va a arreglar lo que rompieron adentro mío. Me da igual lo que pase, no me van a devolver eso", manifestó el joven en diálogo con Ángel de Brito.