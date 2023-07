Estefi Berardi renunció a LAM el pasado miércoles 21 de junio y todos los televidentes fueron testigos en vivo de ese momento. Sucedió cuando Ángel De Brito empezó a hablar sobre la denuncia de la ahora exangelita a Sofía Aldrey y Yanina Latorre por los polémicos chats con Fede Bal y la influencer se levantó y se fue del piso.

"Los abogados de Sofía Aldrey pidieron que no se haga el tema a través de la justicia, hay un papel y yo lo tengo que cumplir. No puedo decir nada porque no me deja Leguizamón (su abogado). Pero si quieren hagan el tema, yo salgo, voy a tomar unos matecitos porque todavía no merendé y vuelvo", expresó antes de irse Estefi Berardi.

Estefi Berardi en LAM.

Luego, desde la cuenta oficial de Instagram de LAM, mostraron que Estefi Berardi​ estaba esperando que Ángel de Brito saliera del camarín para despedirse de él, ya que había confirmado que no volvía al programa después de abandonar el estudio en vivo.

Estefi Berardi.

El apoyo de Estefi Berardi a LAM

Esta noche, Estefi Berardi se pronunció en sus redes sociales para manifestar unas palabras al programa que dejó hace menos de un mes.

Fue mientras Ángel De Brito y las angelitas hablaban con varias personas públicas sobre la depresión y la salud mental.

Estefi Berardi y Ángel De Brito.

"Qué hermoso que hablen de salud mental en LAM", escribió Estefi Berardi en su cuenta de Twitter.

Por supuesto, esta reacción llamó la atención de sus seguidores, por la manera en que se fue del programa.