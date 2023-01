Ángel de Brito reveló cuál es su mayor miedo: "Perder la..."

Ángel de Brito es uno de los periodistas de espectáculos más reconocidos de nuestro país, pero así como se sabe mucho de su carrera y de cuánto confían los famosos en él, es practicamente nada lo que se conoce de su vida privada.

A través del famoso "Ángel responde", un seguidor le preguntó: "¿Cuál es tu mayor temor?", consulta que podría haber sido pasada por alta por De Brito, que siempre evita hablar de él, pero para sorpresa de muchos, el conductor de "LAM" se animó a contestarla públicamente.

Ángel de Brito.

"Perder la salud y a los seres queridos", confesó Ángel. De esa forma, el periodista dejó en evidencia que lo más importante para él son las personas que más quiere, ya sea familiares o amigos.

Es de público conocimiento que De Brito cuida mucho y no publica detalles de su vida privada y en varias entrevistas reveló que se debe a que no le interesa darla a conocer y que a las personas que lo rodean no les gusta la exposición, por lo que respeta mucho la privacidad de los suyos.

La publicación de Ángel.

Ángel de Brito reveló quién abandona Luzu TV y por qué

El conductor de "LAM" reveló: "Cande Molfese". Como si eso fuera poco, el periodista también dio a conocer el motivo por el cual la actriz dará un paso al costado del programa que conduce Diego Leuco.

"Para hacer su propio streaming", aseguró Ángel De Brito. La cantante se lanzará con su propio proyecto de transmisión por internet por el cual decidió abandonar "Antes Que Nadie".

La publicación de Ángel.