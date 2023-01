Alex Caniggia volvió a debutar en la pantalla, pero esta vez como conductor de Los sospechosos de siempre, un programa de juegos que se transmite por Eltrece. Ángel de Brito criticó su trabajo y el emperador salió lo insultó a través de su cuenta de Twitter.

Al igual que Alex Caniggia había hecho con L-Gante, esta vez manifestó su enojo contra el conductor de LAM. Ángel de Brito debatió con sus angelitas la conducción debut del hijo de Mariana Nannis y dijo que "Es un bodrio" y que solo hizo 4,7 puntos de rating. Sumergido en la bronca, Caniggia lo despreció como periodista y le dijo que el logra "2 puntos de rating jajaja. Si querés te ayudo. Yo entretengo y vos inventás chimentos.

El tweet que Alex Caniggia le dedicó a Ángel de Brito

"No pudiste con la emperatriz y ahora venís por el más pi.... Me contrató El Trece, y a vos te echaron y te usaban de felpudo", amedrentó Alex con de Brito. "¿Sos así de nacimiento o te entrenás para bo....?", finalizó. En su comentario, Caniggia no sólo estaba molesto por la crítica, sino también porque hicieron sentir mal a Melody, su pareja, queriendo divulgar la noticia de su embarazo sin su consentimiento.

Resulta que se viralizó un audio en donde Melody Luz le pide a Estefi Berardi que no le arruinen la oportunidad de compartir la noticia de su embarazo y les reprocha que LAM no tienen ninguna información verificada al respecto. Finalmente, Melody anunció la tierna novedad en su Instagram y les tiró una indirecta a las angelitas.

El debut de Alex Caniggia como conductor

"A los conductores de antes los mandé al ca.... .Si solo hacen chismes y peleas, no pueden caer tan bajo. Por suerte llegué yo a la TV y con mi rating dejé a todos abajo", volvió a escribir en otro tweet. Por el momento, Ángel de Brito no le respondió ni emitió comentarios al respecto, pero los usuarios recordaron el polémico tweet que Mariana Nannis, madre de Alex, le había dedicado a Yanina Latorre acerca de una supuesta infidelidad a su marido.

Cinthia Fernández comparó a Melody Luz con Mariana Nannis

Luego de que compartiera en su Instagram una foto con su pancita de embarazada, Melody Luz compartió picantes historias que provocaron una lluvia de críticas. Minutos después del anuncio, la bailarina dedicó un gesto obsceno a aquellos que "querían lucrar con la primicia" y dio mucho de qué hablar. En Nosotros a la Mañana, Cinthia expresó su desagrado y señaló: "Uno puede contestar con respeto y decir ´no quiero contestar, pero no eso de ´les re ca...´. Es como una Mariana Nannis criada a polenta".