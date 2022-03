Ángel de Brito reveló por qué es tibio con Viviana Canosa.

Instagram

Ángel de Brito suele ser muy prudente cuando se refiere o se tratan temas relacionados a Viana Canosa y eso lo notan también sus seguidores que le cuestionan la forma “tibia” en la que trata a la polémica periodista.

El periodista aseguró que lo le pega duró a Viviana Canosa estás razones: “Porque la locura de otros no me contagia” y aclaró “Que intente amenazar o extorsionar, la define a ella”.

La curiosidad de los seguidores de Ángel de Brito le picaron la lengua y reveló que Viviana Canosa lo bloqueó de WhatsApp. “¿Es real el enojo de Canosa con vos o es parte del show?”.

“No sé, porque cuando le escribí me bloqueó de WhatsApp”. Ángel de Brito apeló a la memoria y al archivo de la gente para recordarles cómo veía él a Viviana Canosa. “¿Se acuerdan cuando les decía que la Viviana espiritual era una truchada?” y ahí se las dejó picando.

Respecto a las amenazas de Viviana Canosa de demandar a De Brito y a otros periodistas, que en sus palabras la atacan continuamente, Ángel respondió: “¿Con qué me puede amenazar? Una gilada lo que hace”.

Qué dijo Viviana Canosa sobre Ángel de Brito

En su editorial de “Viviana con vos”, programa de A24, del Grupo América, la periodista fue picante, y no solo con De Brito, sino con Beto Casella, con Mariano Chihade.

“Ángel de Brito, De Brito, los conozco de chiquititos. Y no hablo solo de la sexualidad, porque en ese tema no me voy a meter. ¡Hagan de su cu** un p*to!. Con el tema sexual no me voy a meter porque es caer muy bajo y no voy a pegar debajo del cinturón. Pero ustedes me pegan todo el tiempo", aseguró la periodista.

“Les encanta hablar de mí todos los días. Ángel de Brito, Mariano Chihade, esposo de Mariana Fabbiani.¡Mariano, mañana, me voy a ocupar de vos! ¡Si tenés a De Brito como el que te soba, el no sé qué cosa, mañana me ocupo de todo ese programa!”

“Les voy a mandar carta documento para que la corten. Yo les doy rating, pero yo soy una persona que tiene familia y ustedes todos me agotaron, porque son una manga de cagones”. Estas fueron algunas de las palabras con las que la periodista lanzó sus dardos a sus otros colegas, entre los que cayó Ángel de Brito.