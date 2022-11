Antonela Roccuzzo debuta como modelo: el adelanto de la campaña que está preparando

Antonela Roccuzzo es una de las mujeres más buscadas por las marcas. Dueña de una figura y ua imagen sofisticada, la esposa de Leo Messi ahora se animó a incursionar en el mundo del modelaje.

Amante del diseño y la moda en general, Anto se prepara para ser la nueva cara de Guerlain, una firma internacional dedicada a productos cosméticos y perfumería de calidad.

A través de su cuenta de Instagram, la mamá de Thiago, Mateo y Ciro compartió una foto como adelanto de la campaña en la que participará.



En la imagen se puede ver parte de su rostro mientras mira hacia arriba en la pantalla de edición de imágenes. "Algo está llegando", escribió Roccuzzo junto a la captura que subió a su cuenta de Instagram.

La colección de mini bags de Antonela Roccuzzo

En el marco de La Semana de La Moda de París, Antonela Roccuzzo fue invitada al desfile de Louis Vuitton. Para asistir, decidió llevar un conjunto total black de top corto y minifalda, una apuesta elegante y urbana al mismo tiempo que combinó con bucaneras y un set de collares plateados. Como detalle final, sumó una minicartera roja de formato rectangular con solapa de la firma convocante.

Además, Antonela Roccuzzo es fanática de Chanel y lo deja en evidencia con cada una de sus fotos. La foto más icónica de la empresaria es una en la que lleva una mini bag de la firma y lo hace luciendo un chaleco sastrero.

Uno de los icónicos looks de Antonela Roccuzzo la tiene a la joven llevando leggings negras, buzo Kenzo y mini bag chicle by Balenciaga. Un color que la empresaria suele repetir en carteras, ya que no es el único modelo que ha lucido en el tono.