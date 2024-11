Juliana Awada tiene un estilo que mixea lo natural con lo elegante, y es lo que la llevó a ser una de las figuras que siempre marca tendencia. Ayer, en la gala Blend Rioplatense, la empresaria deslumbró con un total red elegante y sensual.

La residencia del embajador de Uruguay en Argentina, Carlos Enciso Christiansen, se convirtió anoche en el lugar de encuentro para la Blend Rioplatense, una gala de colaboración entre los restaurantes Roux y La Huella a beneficio del Hospital de Clínicas y del Hospital Florida, de Uruguay.

Los brillos y las transparencias, un acierto

Juliana Awada fue una de las primeras damas más elegantes de la Argentina, y siempre marca tendencia con su estilo que combina colores claros con prendas de lino, aunque a veces sorprende. En la gala a beneficio de los hospitales, la diseñadora eligió potenciar su sensualidad sin dejar de lado la elegancia.

La esposa de Mauricio Macri fue por todo y apostó por un estilismo que se robó todas las miradas con un look total red. Juliana lució un vestido largo en color rojo, con brillos y transparencias, y se convirtió en la protagonista de la noche.

Para acompañar la gran pieza, eligió una cartera Chanel, del mismo tono del vestido, y unas sandalias de la firma Gucci. En cuanto al cabello y los accesorios, al tratarse de un vestido tan protagonista, optó por llevar el pelo suelto con ondas al agua y su clásico reloj pulsera en color plateado.

Además, sumó su maquillaje característico: un look natural en el que destacó la mirada con un delineado marcado.

Volver a instalar tendencias

Así como Juliana Awada apostó por un look vibrante y sensual, podemos decir que se trata de una tendencia que Pampita instaló en Argentina.

En 2017, la modelo aceptó formar parte de un nuevo Showmatch, y para la sesión de fotos de presentación del programa, vistió un vestido rojo con un gran escote con otro vestido en género de red por encima, dando lugar a una nueva tendencia que hasta ese momento no era tan utilizada.

Pampita en las fotos de Showmatch

Combinó las prendas con accesorios dorados y sandalias plateadas, además de un peinado con gel donde dejaba ver el lacio de su cabello.

Años después, Juliana vuelve a darle vida a las transparencias y al rojo, que si bien fue un color súper utilizado en la gala benéfica, nadie lo llevó como ella.

La pasión del rojo en la vida de la empresaria

Con el universo de la colorimetría vemos como cada color transmite algo distinto dependiendo de quién y en qué lo use, y uno de los colores emblema de la pasión y lo vibrante es el rojo. Y Juliana Awada es una de las personas que supo utilizar y abrazar este color en todas sus tonalidades.

Desde el momento en que la empresaria hizo su aparición en la escena pública, cautivó a la audiencia con sus looks y el color rojo se convirtió en su sello de estilo.

Sea en trajes o vestidos para el día como en vestidos elegantes para la noche, la ex primera dama hace que sus apariciones sean muy memorables.

Este vibrante color resalta por completo su esbelta figura y su elegancia innata, además de aportarle sofisticación y audacia depende que pieza elija llevar.

Juliana Awada y su vínculo con el rojo

Juliana Awada siempre resalta por la elección de sus looks, no solo en los eventos más importantes sino en su día a día, y con su última aparición reconfirmó que no marca tendencia, sino que ella es la tendencia.

MVB