Apareció Jimena Barón en un video de \"Tucu\" López

La vida cotidiana de Jimena Barón dejó de ser protagonista en redes sociales y hace ya varios meses que la cantante decidió alejarse de la vorágine mediática.

Sin embargo, su vida amorosa siguió en el candelero y, mientras permanece en el exilio, trascendió su relación con Luis "Tucu" López. A pesar de mantener las reservas, la pareja fue descubierta en reiteradas ocasiones en espacios públicos y "forzada" a confirmar su amorío.

Pero ahora, con la mirada puesta en ellos, el protagonista de Sex compartió un video en Insta Stories donde se escucha la voz de "la Cobra". En el post aparece un fuego, la frase "Ouiea" y la risa inigualable de la cantante.

Tiempo atrás, "Tucu" se refirió a su relación con Jimena y fue contundente, aunque prefirió no dar detalles. "No tengo una respuesta concreta para darte respecto a qué fue lo que me conquistó. Creo que todo. Me río mucho con ella y ella se ríe mucho conmigo. Para mí la diversión y pasar bien el rato, y tengo un código de humor, me parece fundamental. Está buenísimo, me parece que va por ahí", contó.

¡Mirá el video!