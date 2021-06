Arrancá la semana teniendo en cuenta el clima astrológico de hoy

Sagitario ¿se puede ser amigo de la ex pareja? Como dice el dicho: donde hubo amor cenizas quedan. La electricidad se siente en el aire. Aries: los celos te juegan una mala pasada. Leo: dinero imprevisto que se va en temas relacionados a la salud y te deja las cuentas en rojo. Haces malabares con los números pero lográs llegar a fin de mes. Capricornio: baja un poco el tono de voz. Por momento pareces un dictador. En parte porque estas cansada de que si no ponés limites firmes no te respetan.

Hoy es Viento Cósmico Blanco en el Calendario Maya

Cuando te pones en acción, es inevitable cometer algunos tropiezos, no lo tomes como un fracaso, todo lo contrario, es un indicio que estás en marcha. Creer que todo será sencillo en la vida, no solo es una utopía, es casi una estupidez. Tenemos que disfrutar cuando las cosas salen fluidamente, aprovechar al máximo el momento. Pero cuando se presente algún obstáculo no debes desmoralizarte ¿Qué esperabas? Esto no significa estar esperando todo el tiempo que aparezca algún problema, si no en cambio cuando se presenta un desafío saber que esto es parte natural de la vida y poner todas nuestras energías creativas para superarlo.

AFIRMACION DEL DIA

Acepto cada error como una parte positiva de mi crecimiento y me aliento a continuar aprendiendo.

